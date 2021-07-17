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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجمع 3 مراكز بالشرقية.. شباب الحوض الطويل يحصدون كأس بطولة ودية لكرة القدم|صور

شباب الحوض الطويل
شباب الحوض الطويل يحصدون كأس بطولة ودية لكرة القدم

اختتم أمس شباب قرية الحوض الطويل مركز منيا القمح بالشرقية دورتهم الرياضية "مونديال الحوض الطويل 2021" التي جمعت ما يقرب من  32 فريق كرة قدم من مراكز منيا القمح وبلبيس والزقازيق بمحافظة الشرقية.

وحصد فريق قرية الحوض الطويل -البلد المُنظم للبطولة- كأس الدورة الرياضية عقب الفوز على فريق "سنهوا" العنيد، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في نهائي كروي من الطراز الأول، بقيادة حكم اللقاء الكابتن عبدالعزيز الشهير بـ "المارشال زيزو"، والكابتن عفيفي مرجان ومن تعليق الكباتن فاروق فايق ومحمد سعيد خيري ، بحضور لفيف من الشخصيات العامة ومشاركة عدد من كبار الرياضيين والإعلاميين بمركز ومدينة منيا القمح بالشرقية.

وبدأ حفل ختام مونديال الحوض الطويل بالسلام الجمهوري أعقبه عرض لفريق منافسات أكاديمية الكابتن للكاراتيه بقيادة الكابتن علي الزغبي، بالإضافة إلى مباراة ودية بين قدامي الرياضيين بمركز منيا القمح، واختتم الحفل بلقاء ختام المونديال بين فريقي الحوض الطويل وسنهوا وتسليم جوائز البطولة المقدمة من أبناء قرية الحوض الطويل وبعض الشركات الراعية للبطولة على الفائزين وتسليم الكأس لكباتن الفريق الفائز بقيادة الكابتن شاكر عبدالعزيز، حيث قام بتسليم الجوائز عمداء بعض القرى ونواب الدائرة ومسئولي المجتمع المدني.  

يُذكر أنه قد شارك فى الدورة 32 فريق كرة قدم من مراكز منيا القمح وبلبيس والزقازيق بمحافظة الشرقية يصحبهم فريق طبي بقيادة الدكتور عبدالفتاح أحمد .

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الحوض الطويل منيا القمح محافظة الشرقية مدينة منيا القمح قدامي الرياضيين السلام الجمهورى مباراة ودية كرة قدم

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