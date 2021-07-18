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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيديو يكشف الكثير عن قدرات شاحنة فورد مافريك

فيديو يكشف الكثير
فيديو يكشف الكثير عن قدرات شاحنة فورد مافريك

نشرت قناة Maverick Truck Club المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE الشهير، حيث استعرضت النسخة العملاقة فورد مافريك، والتي تنتمي إلى فئة سيارات البيك اب عالية التجهيز، حيث تأتي بقدرات فنية قوية إلى جانب الاطلالة الخارجية و التي تحمل الكثير من المفاهيم، بالإضافة إلى التجهيزات الداخلية و عناصر التحكم المختلفة.

تعتمد الشاحنة فورد مافريك على عجلات رياضية كبيرة مدعومة بجنوط معدنية ذات تصميم النجمة المتشعبة بإطلالة سوداء اللون، مع مصابيح أمامية ضخمة، و عواكس اضاءة جانبية مع مقدمة بارزة، كما تمتعت بطلاء خارجي اقرب من لون ناردو جراي، و لكن باسم AREA 51  المميز أيضا، بالإضافة إلى صندوق خلفي لحمل الامتعة، و مرايات جانبية باللون الأسود، و عتبات خلفية بارزة، و مقصورة رباعية الأبواب مع زجاج خلفي يربط بين قمرة القيادة و المساحة الخلفية.

القدرات الفنية للسيارة فورد مافريك

تعتمد الشاحنة على محرك ايكو سبورت سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 250 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 375 نيوتن/متر، مدعوم بتقنية الدفع الامامي أو الدفع الكلي للعجلات، بالإضافة إلى نسخة اخرى تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2500 سي سي، قادر على انتاج قوة 162 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 210 نيوتن/متر، يعمل بتقنية الدفع الامامي.

و تتمتع فورد مافريك من الداخل بعجلة قيادة متعددة الوظائف، و لوحة عدادات انيقة، و فرامل يد كهربائية، مع شاشة ملونة لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، و التي تتوسط مقصورة القيادة، بالإضافة إلى مقاعد من الجلد، و لمسات متعددة الألوان تزين السيارة من الداخل، إلى جانب مساحة داخلية تتسم بالرحابة.

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