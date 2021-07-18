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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. اتفاقية لاستضافة مركز بيانات الصناعة والثروة المعدنية في السحابة الحكومية

الذكاء الإصطناعي
الذكاء الإصطناعي

وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، اتفاقية تعاون؛ لاستضافة مركز بيانات الوزارة في السحابة الحكومية "ديم"، في إطار جهود الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق التكامل الحكومي والمحافظة على معايير الأمن السيبراني وتحقيق البيئة التقنية الرقمية الآمنة.


وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الانباء السعودية " واس"، أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة تُسهم في توطين التقنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، ودراسة المشكلات وتقديم الحلول الذكية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ من أجل تمكين الوزارة من تشغيل وإعداد بيئات البنية التحتية لخدمات السحابة الحكومية.

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وتسعى "سدايا" إلى تعزيز التكامل الحكومي، وتسخير بنيتها التحتية لدعم التحول الرقمي، إذْ ستتيح السحابة الحكومية "ديم" لوزارة الصناعة والثروة المعدنية إدارة عملياتها التقنية بسلاسة ويمكنها من تقديم خدماتها للمستفيدين بمرونة وموثوقية.


يُذكر أن السحابة الحكومية"ديم" تُعدّ الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وأحد الحلول التقنية والابتكارية التي تُسهم في دعم الجهات الحكومية نحو التحوّل الرقمي، بما يتواكب مع تطلعات القيادة الرشيدة ويتوافق مع رؤية المملكة 2030، ومن خلال منصة "ديم"و بنيتها التحتية المبنية على أحدث التقنيات التي تضمن الأمان والموثوقية للبيانات الحكومية، وتُسهم في خفض الإنفاق الحكومي على إدارة وحماية وتشغيل وصيانة البُنى التحتية، كما تسعى "سدايا" من خلال هذه المنصة إلى توحيد مراكز البيانات في القطاعات الحكومية؛ لدعم جهودها في رفع كفاءة التشغيل لهذه المراكز.

 

اقتصاد السعودية اخبار الخليج مال واعمال الذكاء الاصطناعي الصناعة والثروة المعدنية

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