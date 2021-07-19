أسعار فئات لاند روفر فيلار موديل 2021.. صور

تعتبر النسخة لاند روفر فيلار موديل 2021، واحدة من افخم الطرازات داخل السوق المصري، و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، حيث تقدم عبر 3 فئات من التجهيزات، و تتسم السيارة بالمظهر القوي نسبة إلى التصميم الخارجي الكبير نسبيًا، إلى جانب القدرات الفنية المقدمة و عناصر الدعم الخاصة بكل فئة.

مواصفات لاند روفر فيلار موديل 2021

تستمد لاند روفر فيلار موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 250 حصان، و 365 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعومة بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء ينقل السيارة عبر منظومة الدفع الكلي.

و بهذه الإمكانيات الفنية تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 6.7 ثانية بينما تقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود نحو 7.6 لتر عندما تخوض مسافة قدرها 100 كيلومتر.

تأتي السيارة لاند روفر فيلار موديل 2021 عبر شبكات أمامية متعددة المقاطع، و التي تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالإضافة إلى مصابيح حادة، و عجلات رياضية، بينما تقدر القياسات الهيكلية للسيارة بنسبة طول بلغت 4.803 مم، و عرض يقدر بـ 2.032 مم، و 1.666 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2.873 مم، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 532 لتر.

أسعار السيارة لاند روفر فيلار موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل P250 R DYNAMIC SE 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 1,699,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل P250 R DYNAMIC HSE 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 1,900,000 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل P300 R DYNAMIC HSE 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 1,999,000 جنيه.