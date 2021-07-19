عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار فئات لاند روفر فيلار موديل 2021.. صور

أسعار فئات لاند روفر
أسعار فئات لاند روفر فيلار موديل 2021

تعتبر النسخة لاند روفر فيلار موديل 2021، واحدة من افخم الطرازات داخل السوق المصري، و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، حيث تقدم عبر 3 فئات من التجهيزات، و تتسم السيارة بالمظهر القوي نسبة إلى التصميم الخارجي الكبير نسبيًا، إلى جانب القدرات الفنية المقدمة و عناصر الدعم الخاصة بكل فئة.

مواصفات لاند روفر فيلار موديل 2021

 

تستمد لاند روفر فيلار موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 250 حصان، و 365 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعومة بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء ينقل السيارة عبر منظومة الدفع الكلي.

و بهذه الإمكانيات الفنية تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 6.7 ثانية بينما تقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود نحو 7.6 لتر عندما تخوض مسافة قدرها 100 كيلومتر.

تأتي السيارة لاند روفر فيلار موديل 2021 عبر شبكات أمامية متعددة المقاطع، و التي تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالإضافة إلى مصابيح حادة، و عجلات رياضية، بينما تقدر القياسات الهيكلية للسيارة بنسبة طول بلغت 4.803 مم، و عرض يقدر بـ 2.032 مم، و 1.666 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2.873 مم، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 532 لتر.

أسعار السيارة لاند روفر فيلار موديل 2021 في مصر 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل  P250 R DYNAMIC SE 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 1,699,000 جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل P250 R DYNAMIC HSE 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 1,900,000 جنيه.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل P300 R DYNAMIC HSE 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 1,999,000 جنيه.

لاند روفر فيلار موديل 2021 لاند روفر فيلار موديل 2021 السيارات الرياضية

ترشيحاتنا

مشهد مخيف .. دبة تنهش مدربة سيرك بوحشية أمام الجمهور

أنواع جديدة تنضم لمزاد 27 يوليو لسيارات الحوادث .. تعرف عليها

أكثر دعاء مستجاب يوم عرفة.. يحقق الله لك ما تتمناه

"يوم الصفر" ثغرة تهدد أكثر من مليار مستخدم لجوجل كروم.. تفاصيل

موسيماني : لم استمع للانتقادات بل لآراء الجهاز المعاون واللاعبين

بالأسعار.. مواصفات جي إم سي أكاديا 2021 في السعودية.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوفتها على الترولي بتصرخ.. مريضة تصادف وجودها فى المستشفى تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

دعاء يوم التروية.. مستجاب ويفرج الهم

غيبوبة تامة.. الفنان تامر مجدي يكشف آخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز

جبروت رجل..يحبس زوجته وابنتيه 3 أشهر بدون طعام أو شراب اعرف السبب|شاهد

شيكابالا يرد على جماهير الأهلي بطريقته الخاصة... شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

راجل لراجل.. نقيب الممثلين يتوعد ابن الحويني بعد "توبة حلا شيحة" |فيديوجراف

السر في شيكابالا.. تفاصيل تراجع الزمالك عن تهنئة الأهلي بعد اللقب العاشر "فيديوجراف"

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها العمليات للمرة الثانية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. القصة الكاملة لأزمة صورة مي حلمي وتامر شلتوت داخل الطائرة

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ