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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التضامن: صندوق مكافحة الإدمان يواصل حملاته بمبادرة سكة السلامة

صدى البلد

يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، اليوم تنفيذ مبادراته لحماية وتوعية الشباب بخطورة الإدمان.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أعلنت عن استمرار تنفيذ  المبادرة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات لمختلف الفئات خاصة فى المرافق الحيوية حيث يتم تنفذها  داخل محطة مصر بالتوازى مع تنفيذها أيضا بمحطات مترو النفاق.

وتستهدف المبادرة إلقاء الضوء على الخدمات التى يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" ودور الأسر فى الاكتشاف المبكر للتعاطى ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 27  مركز علاجي في 17 محافظة حتى الآن  حتى الآن

ووجهت القباج " بتكثيف تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار تعاطي المخدرات  خاصة فى المرافق الحيوية   لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان .
 
من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى  ،انه جارى  تنفيذ مبادرة سكة السلامة فى محطات مترو الأنفاق للخطوط  الثلاثة كما تم بدء تنفيذها أيضا  داخل محطة مصر كمرحلة أولى، حيث يتواجد عدد كبير من متطوعي الصندوق لنشر الوعي بين المواطنين المترددين على محطات هذه  المرافق، والخدمات التي يقدمها الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك تعريفهم بأنواع المخدرات المستحدثة ، وكيفية الاكتشاف المبكر لتعاطي المخدرات والتعامل مع الحالات المرضية‪.‬

كما تستهدف المبادرة أيضا إبراز  الآثار السلبية لتعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض حيث يقوم بشرح أهداف المبادرة مجموعة من المتخصصين والمتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان من خلال  التواصل المباشر مع  المواطنين والشباب من مختلف الفئات والمراحل العمرية  والرد على استفساراتهم حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر للتعاطي‪  .

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مبادرة سكة السلامة سكة السلامة التضامن نيفين القباج

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