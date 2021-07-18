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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

متوجة بالأميرة العاشرة .. بعثة الأهلي تغادر المغرب متجهة إلى القاهرة

بعثة الأهلي صورة
بعثة الأهلي " صورة أرشيفية"

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مطار محمد الخامس، استعدادًا للعودة إلى القاهرة، بعدما تُوج الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

ونجح الأهلي في تعزيز رقمه القياسي للتتويج بلقب دوري الأبطال، في عشر مناسبات مختلفة، بعد أن حقق اللقب الإفريقي في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

 

الأندية الأوروبية والعربية  تهنئ الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا
 

وفور انتهاء المباراة، بادرت الأندية الأوروبية والعربية على تهنئة الأهلي بفوزه بدوري أبطال أفريقيا، حيث نشر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع “ تويتر” تغريدة، جاء فيها: "تهانينا للنادي الأهلي المصري على تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه."

 

أما نادي روما الإيطالي، فكتب عبر حسابه على “ تويتر” :"تهانينا من العاصمة الإيطالية #روما لنادي الأهلي بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي!"

 

نشر نادي تشيلسي  صورة تجمع قائده أزبيلكويتا بلقب دوري أبطال أوروبا، والشناوي بلقب دوري أبطال أوروبا، على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، معلقًا:" إفريقيا تتزين باللون الأحمر مثلما تزينت أوروبا بالأزرق! تهانينا للنادي الأهلي المصري، نراكم في كأس العالم للأندية."

 

وحرصت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء المغربي على تهنئة النادي الأهلي وجماهيره على التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه عقب هزيمة كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم بملعب محمد الخامس.

 

ونشرت الصفحة الرسمية صورة لشعار النادي الأهلي وشعارها عبر تويتر معلقة:" يهنئ نادي الرجاء الرياضي النادي الأهلي المصري الشقيق وجماهيره العريضة على إثر التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا .

 

أما نادي الهلال السعودي،فكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مبروك للأهلي وجماهيره تحقيق ذهب إفريقيا».

 

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