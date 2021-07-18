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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال مباراة كبرى..

إطلاق نار بملعب بيسبول في واشنطن ووقوع إصابات.. فيديو

الجمهور يعادر ملعب
الجمهور يعادر ملعب المباراة

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الأحد، عن إطلاق نار خارج ناشيونالز بارك في العاصمة الأمريكية واشنطن أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص وإيقاف مباراة في دوري البيسبول الرئيسي ليلة السبت.

وذكرت صحيفة "واشنطن ناشيونالز" أنه تم الإبلاغ عن إطلاق نار خارج البوابة الأساسية الثالثة في حديقة ناشيونالز، حيث حثت المشعجين على مغادرة الحديقة باستخدام بوابتين مختلفتين.

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وقالت:"نحن نعمل مع جهات إنفاذ القانون لتقديم مزيد من المعلومات بمجرد توفرها".

وأكدت إدارة شرطة العاصمة إطلاق النار في تغريدة في الساعة 10 مساءً، قائلة إن شخصين أُطلق عليهما النار خارج الحديقة. وقالت تغريدة ثانية من قسم الشرطة إن ضحيتين إضافيتين دخلا المستشفيات المحلية مصابين بطلقات نارية.

وكتبت الشرطة: "هذا تحقيق نشط حاليًا ويبدو أنه لا يوجد تهديد مستمر في الوقت الحالي".

كان المواطنون في الشوط السادس من مباراة ضد سان دييغو بادريس عندما تم الإبلاغ عن إطلاق النار. أشار العديد من مستخدمي تويتر إلى أنه يمكن سماع أصوات فرقعة عالية في البث مباشرة قبل أن ينقطع.

اطلاق نار واشنطن بيسبول ناشيونالز بارك تويتر

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