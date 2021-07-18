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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بطريقة غير متوقعة.. أم تنقذ طفلها من لص حاول اختطافه داخل سيارة|فيديو

اختطاف
اختطاف

بكل شجاعة استطاعت امرأة أمريكية، كانت تسير برفقة أبنائها، التصدي للص حاول اختطاف طفلها الصغير داخل سيارة، لكنه لم يتمكن من الهرب فقد أنقذت الأم طفلها بأعجوبة وقدمت اللص إلى الشرطة.

 

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على اللص «جيمس ماكوناجال» البالغ من العمر 24 عامًا بعد محاولته الفاشلة لاختطاف طفل عمره 5 سنوات من على أحد الأرصفة أمام أعين والدته وشقيقه في كوينز بمدينة نيويورك.

 

في الفيديو قام اللص بخطف الطفل ودفعه داخل سيارة قريبة، لكن الأم طاردته وتمكنت من إنقاذ ابنها من خلال نافذة السيارة مفتوحة.

 

في حين أسرع اللص للركوب على مقعد السائق بعدما دفع الطفل داخل السيارة، إلا أن ردة فعل الأم كانت أسرع بكثير.

 

توجهت إلى نافذة السيارة المفتوحة وأمسكت بطفلها بكل قوتها، ثم بدأت في سحبه من النافذة إلى الخارج، حتى نجحت في إنقاذه.

 

سارع العديد من المارة في الاقتراب، وقاموا باستدعاء الشرطة الأمريكية محاولين منع الجاني من الهرب، حتى تم القبض عليه.
 

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