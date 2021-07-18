الإعلان عن إصابة أول لاعب في أولمبياد طوكيو بـ فيروس كورونا

ذكرت وكالة كيودو للأنباء يوم الأحد نقلاً عن مسئولين، أنه قبل أقل من أسبوع من بدء دورة الألعاب الأولمبية،ثبتت إصابتة رياضيين بفيروس كورونا في القرية الأولمبية بطوكيو.

وقالت الوكالة إن اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو أكدت بعد يوم واحد من إصابة غير الرياضيين بالفيروس لأول مرة في القرية الأولمبية، إصابة الرياضيين بفيروس كورونا.

ونقلت الوكالة عن اللجنة قولها إن عشرة مشاركين أولمبيين من الخارج، من بينهم رياضيان في القرية ورياضي آخر غير مقيم في المنشأة، أثبتت إصابتهم بالفيروس.

وقالت اللجنة، السبت، إنه تم تأكيد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في القرية الأولمبية دون تقديم أي معلومات حول من ثبتت إصابته أو جنسيته.

قال توشيرو موتو، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة، يوم السبت إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع انتشار العدوى حتى يشعر الجميع في قرية الرياضيين بالأمان.

وحتى أمس السبت، ثبتت إصابة خمسة رياضيين بالفيروس لدى وصولهم إلى اليابان، وتم عزلهم في قرية الرياضيين إلى جانب رفاقهم ويجب أن يتبعوا قواعد نظافة صارمة.

وبذل المنظمون واللجنة الأولمبية الدولية (IOC) جهودًا متكررة لطمأنة الجمهور والمشاركين بأن الحدث سيكون آمنًا للجميع.