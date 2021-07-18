عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة أفريقية لم يصب بها أحد بـ فيروس كورونا.. والعلماء يكشفون السبب

فيروس كورونا
فيروس كورونا

 حددت منظمة الصحة العالمية، مع بداية تفشي الوباء، الدولة الشاسعة الواقعة في غرب أفريقيا، والتي تضم أعلى معدلات المواليد والفقر في العالم، باعتبارها واحدة من أكثر الدول عرضة لتفشي فيروس كورونا في قارة توقعت الأمم المتحدة أنها ستقتل الملايين. 
 

 

الإعلان عن إصابة أول لاعب في أولمبياد طوكيو بـ فيروس كورونا

الصحة: هذه الأطعمة تقي من فيروس كورونا

 

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، لم تٌشاهد الكمامات تقريبًا في الشوارع، وتمر العديد من الأيام من دون أن يُصاب شخص واحد بـ فيروس كورونا، كما أن الطلب على اللقاحات قليل جداً لدرجة أن الحكومة أرسلت آلاف الجرعات إلى الخارج. هكذا هو الحال في النيجر، الأرض التي نساها فيروس كورونا.


وبعد أكثر من عام، أصبحت العديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء أفريقيا في قبضة الموجة الثالثة من الوباء، مع وجود متغيرات جديدة ترفع الإصابات إلى مستويات قياسية. لكن النيجر نجت حتى الآن في مواجهة فيروس كورونا. 

وأرجع الخبراء ذلك إلى المناخ الحار والجاف والمستوطنات قليلة السكان وضعيفة التواصل. وأكدوا أن النيجر حالة حاسمة لدراسة تطور فيروس كورونا.

وسجلت النيجر ، وهي دولة تبلغ مساحتها ضعف مساحة تكساس الأميركية ويبلغ عدد سكانها أكبر قليلاً من ولاية نيويورك الأميركية، حيث يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة، 194 حالة وفاة وحوالي 5500 حالة إصابة، وهي أرقام اقل من تلك التي سجلتها المدينة الإيطالية الصغيرة سان مارينو، التي يبلغ عدد سكانها 34000 نسمة.

ويقول طبيب التخدير الذي يرأس أكبر وحدة للعناية المركزة في النيجر، أمادوا جادو: "كنا نتوقع أن نغرق في الحالات ولكن هذا لم يحدث أبدًا". وأضاف جادو، "عاش فيروس كورونا حياة قصيرة جدًا هنا".

واتخذت النيجر خطوة غير عادية بإقراض 100 ألف لقاح استرازينيكا إلى ساحل العاج. وفي وفي مركز الاختبارات الرئيسي في نيامي ، تمر عدة أيام غالبًا دون أن يُظهر أي شخص نتيجة إيجابية. 

منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية فيروس كورونا تفشي فيروس كورونا دولة أفريقية النيجر الموجة الثالثة من الوباء إفريقيا فيروس كورونا

موضوعات متعلقة

الرئيس الكوبي:أمريكا تدمرنا.. وبايدن يتوعد بالعقوبات

مخاوف المحجبات في أوروبا بعد قرارات الاتحاد الأوروبي العنصرية

بسبب التضليل.. قرار عاجل من البيت الأبيض بشأن فيسبوك

الحريري يكشف عن تفاصيل لقائه مع الرئيس السيسي

سعد الحريري: بيننا فريق قرر أن يعذب لبنان ويأخذنا إلى جهنم

بعد الملء الثاني.. السودان يتحرك ضد إثيوبيا بسبب سد النهضة

حلفاؤنا خذلونا.. نائب رئيس إيران: حتى روسيا لم تتعاون معنا

عقب اعتذار الحريري.. تعليق فرنسي عاجل بشأن لبنان

ترشيحاتنا

إبراهيم سعيد يوجه رسالة نارية لـ «رضا عبد العال»: «موسيماني مش هجاص.. وله تاريخ قبل تدريبه الأهلي»

بعد تتويج الأهلي بالعاشرة كشف حساب لـ موسيماني رهان الخطيب الناجح

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

بدر بانون يحصل على إذن بالبقاء في المغرب ويعود الثلاثاء

وزيرا الشباب والرياضة والطيران يستقبلان بعثة الأهلي بالورود بعد التتويج باللقب العاشر.. صور

قبل عيد الأضحى .. الصحة: إعدام 252 طنًا لحوم فاسدة وتوفير20 ألف كيس دم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في غرفة العمليات.. أحمد العوضي يطلب الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

مجزرة في ليفربول .. 11 لاعبًا يستعدون للرحيل بأمر كلوب

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

واقعة فردية.. الأهلي يعتذر لـ الزمالك في بيان رسمي

رجاء تغيير الشعار.. كاف يوجه رسالة لـ الأهلي بعد التتويج بدوري الأبطال

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

قناة الأهلي تقدم اعتذارا رسميا لنادي الزمالك.. تفاصيل

تجرى عملية جراحية.. نجوم الفن يطلبون الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينتقل بالرذاذ.. أعراض جدري القرود بعد تسجيل أول إصابة في تكساس

علم أم شعوذة؟.. خبير أبراج يكشف كيفية التنبؤ بالأحداث

بطريقة غير متوقعة.. أم تنقذ طفلها من لص حاول اختطافه داخل سيارة|فيديو

لحظات توقف القلب.. انهيار نطاطية وتطاير الأطفال من فوقها.. يديو

فيديو

الأهلي تاريخ من البطولات.. حلم العاشرة يتحول إلى حقيقة.. فيديوجراف

آخرهم نورو فيروس .. الأوبئة الأكثر فتكا في العالم بعد "كورونا"

ألفاظ خارجة.. تفاصيل خناقة حمو بيكا في الساحل الشمالي "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الفيضانات.. خطر جديد يهدد أوروبا والضحايا بالمئات

المزيد

ساحة رأي

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ