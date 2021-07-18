الصحة: هذه الأطعمة تقي من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة و السكان، عن الأطعمة التي تساهم في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

الخضروات الحمراء وبرتقالية اللون غنية بفيتامين (أ) الذي يدعم المناعة مثل الطماطم، والفلفل الألوان، وقرع العسل، والبطاطس والجزر، احرص على تناول بعض منهم يوميا.



الزنك من المعادن التي تدعم المناعة وهو موجود في العديد من الأطعمة مثل اللحوم - الدواجن - الأسماك - اللبن والزبادي الحبوب الكاملة مثل البليلة والفريك والشوفان البقول مثل العدس والفول والحمص والترمس.



تناول وجبات متوازنة ومتكاملة

املأ نصف طبق من الخضروات التي تمد جسمك بالفيتامينات أما النصف الآخر قسمه بالتساوي بين البروتين مثل البيض أو اللحم أو الجبن أو البقول (مثل الفول والعدس) والنشويات مثل الخبز أو الأرز أو المكرونة أو البطاطس.



السمنة من عوامل ضعف المناعة لذلك تجنب مسببات السمنة مثل الوجبات السريعة الوجبات عالية الدهون الحلويات والمشروبات عالية السكر الإفراط في تناول النشويات قلة الحركة قلة شرب الماء.

الفاكهة المصدر الأساسي للفيتامينات، اجعلها جزء أساسي من طعامك يوميا، ويفضل تناول ثمار الفاكهة كاملة بدل من عصير الفاكهة للحفاظ على القيمة الغذائية والفائدة.



كوب من عصير البرتقال الطبيعي يغنيك عن كبسولة فيتامين (ج)

الزبادي واللبن مصدرين للبروتين وأيضا الزنك (تناول كوبا في الصباح وآخر في المساء يعزز مناعتك).

الجفاف يؤثر على الصحة وأداء أجهزة الجسم بشكل عام، لذلك احرص على شرب ۸ أكواب من المياه يوميا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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