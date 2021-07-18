كأس الأبطال في أحضان لاعبي الأهلي .. صور

يواصل لاعبو النادي الأهلي، الاحتفالات، بالتتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا العاشر في تاريخه، على حساب كايزر تشيفزالجنوب إفريقي.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بفوز سهل على حساب منافسه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-0، مساء أمس السبت على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية في نهائي البطولة.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، صورا للاعبي الأهلي وهم يحتضنون كأس دوري ابطال إفريقيا على متن الطائرة.

ووصلت بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة، صباح اليوم، قادمة من المغرب، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، على حساب كايزر تشيفز.

وأبدى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الشديدة بالتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووجه الشناوي التهئنة لجماهير النادي الأهلي، ومجلس إدارة النادي، وكل زملائه في الفريق، مؤكدًا بأن اللاعبين قدموا مستوى مميزًا خلال البطولة، ويستحقون الفوز باللقب عن جدارة واستحقاق.

وأضاف أن لاعبي الأهلي سيفكرون في القادم، والاستمرار في حصد البطولات، خاصة بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن كل اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، وهدفهم صناعة تاريخ كبير في الفترة المقبلة.

وأكد الشناوي أن الفريق مر بظروف صعبة خلال الفترة الماضية، في ظل ضغط المباريات، لكن اللاعبين كانوا دائمًا في الموعد.

وأشار إلى أن التيشيرت رقم 10 باسم الكابتن محمود الخطيب هو أقل هدية من لاعبي الفريق، في ظل وقوفه دائمًا خلف الفريق خلال الفترة الماضية، إشارة إلى أن الأهلي حقق النجمة العاشرة والكابتن الخطيب كان يرتدي القميص رقم 10 عندما كان لاعبا.