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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفاض درجات الحرارة والرطوبة.. تفاصيل طقس وقفة عرفات

طقس وقفة عرفات
طقس وقفة عرفات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة، خلال طقس وقفة عرفات، غدا الاثنين، حيث يكون الطقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، يكون مائلا للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

ويكون حالة طقس وقفة عرفات، ليلا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

 

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة في طقس وقفة عرفات، هي نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ويكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد ( حلايب - شلاتين - أبوسمبل) على فترات متقطعة.

 

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا خلال طقس وقفة عرفات، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 25، السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 28، شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 25، جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 27.

 

وحول نسب الرطوبة، خلال طقس وقفة عرفات، تكون على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و35 للصغرى، السواحل الشمالية 85 للعظمى والصغرى 40، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30، شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25، جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.

طقس وقفة عرفات درجات الحرارة الأرصاد الجوية نسب الرطوبة حالة الطقس

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