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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أغرب حفل زفاف .. 10 شروط لقبول دخولك

أغرب حفل زفاف ..
أغرب حفل زفاف .. 10 شروط لقبول دخولك

يذهب البعض في أغلب الأحيان إلى حفلات الزفاف ، لرغبتهم في مشاركة العريس والعروس فرحتهم بالزفاف، ويعتبر ذلك السبب الذي يدفع البعض لإقامة حفلات زفاف من الأساس، هو مشاركة المحبين لهم فرحتهم، إلا أن زوجين قررا أن يحولا حفل زفافهم إلى أغرب حفل بسبب الشروط التي وضعوها . 

 

وفقا لما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن حفل زفاف لعريس وعروس في بريطانيا سجل أكبر نسبة إعتذار من الضيوف لم يشهدها أي حفل من قبل، وذلك بسبب الشروط الغريبة التي وضعتها منظمة الحفل على دعوة الزفاف. 

 

حيث طلب العريس و العروس من شابة تعمل كمنظمة زفاف، وهي أن تتولى مسئولية إرسال الدعوات للضيوف وأن تكتب ملاحظات بناءا على تعليمات العريس والعروس . 

 

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وتضمنت الملحوظات بعض الطلبات الغريبة، وهي طريقة اللبس وتسريحة الشعر والمستحضرات التجميلية للنساء وعدم البوح على وسائل التواصل الإجتماعي بحضور الحفل، مما أثار إزعاج عدد كبير من الضيوف وسجلوا إستيائهم واعتذروا عن الحضور . 

 

وفي السطور التالية سنعرض الشروط التي أرسلتها منظمة حفل الزفاف إلى الضيوف : 

1- الحضور قبل موعد الزفاف بـ15 دقيقة 

2- عدم إرتداء ألوان الأبيض و الكريمي أو أي شئ يمت بصلة لفستان زفاف العروس بالنسبة للنساء ، أما عن الرجال ممنوع إرتداء ربطة عنق . 

3- ممنوع التسجيل على فيس بوك وصولهم لحفل الزفاف إلا بعد الإستئذان .

4- ممنوع تناول أكثر من وجبة واحدة في الزفاف فلكل شخص طبق واحد يختاره حسب رغبته . 

5- ممنوع وضع مستحضرات تجميل كاملة بالنسبة للسيدات . 

6-  على السيدات ألا تبالغ من تسريحات الشعر فيفضل رفع الشعر بأي طريقة . 

7- ممنوع التحدث مع العروس نهائيا .

8- ممنوع تقبيل العريس و العروس و الإكتفاء بالمصافحة . 

9- إحضار هدية ثمينة لا يقل ثمنها عن 75 دولار . 

10- إذا كنت ترغب في التقاط صور مع العريس و العروس يجب عليكك استخدام برامج تعديل الصور حتى لا تشوه شكل العريس و العروس . 

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