محافظ أسيوط: طرح لحوم في الأسواق بأسعار مخفضة

استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استعداد المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك في كافة القطاعات الخدمية وخاصة قطاع التموين حيث تم أخذ عدد من الإجراءات العاجلة ومنها رفع حالة الطوارئ القصوى بمديرية التموين ووقف إجازات والراحات بكافة أنواعها لمفتشي المديرية والإدارات الفرعية وربط غرفة عمليات المحافظة الرئيسية مع غرفة عمليات المديرية لاستقبال الشكاوى والبلاغات على مدار أيام عيد الأضحى المبارك والتعامل الفوري معها.

جاء ذلك خلال لقاءه محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط.



وأوضح محافظ أسيوط إنه تم التنسيق مع وزارة التموين ورئاسة مجلس الوزراء وتم توفير كميات مناسبة من اللحوم الحية والطازجة والضأن والسوداني والبرازيلي المبردة والطازجة بأسعار مخفضة سيتم طرحها بكافة منافذ الشركة المصرية والمجمعات الاستهلاكية (النيل ، الأهرام ، المصرية ، ...) بعدة فروع بمدينة أسيوط وبمراكز المحافظة المختلفة لافتاً إلى طرح لحوم طازجة سوداني مبرد بـ 85 جنيه للكيلو و90 جنيه لكيلو الضأن المجمد و110 جنيه للحوم البلدي الطازجة و65 جنيه سعر لكيلو اللحوم البرازيلي المجمد بالاضافة إلى الدواجن المجمدة بسعر 37 جنيه للكيلو.



وأشار المحافظ إلي أنه سيتم فتح فروع وشوادر الشركة المصرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك بشارع رياض بحي شرق وفرع المصرية 2000 بالشيخ علي عبدالدايم بحي غرب وإقامة شوادر للخراف الحية بسعر الكيلو 65 جنيها بالتقسيط 6 أشهر للعاملين بالحكومة والقطاع العام تيسيرا على المواطنين الراغبين في الحصول على أضحية مشددًا على التنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري وتكثيف الحملات اليومية للمرور على الأسواق ومحال الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والمجمدات ومراكز تعبئة السلع والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي واحكام السيطرة على الأسواق والالتزام بالإعلان عن الأسعار على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



من جانبه قال محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين أن الشركة المصرية لتجارة الجملة لها 17 فرع جملة على مستوى مراكز المحافظة و4 فروع نصف جملة بها أرصدة من الدواجن المستوردة مختلفة الأنواع تقدر 420 كليو بخلاف الوارد يوميًا كما توفر 4 عجول لحوم سوداني مبردة بسعر الكيلو 85 جنيه للمستهلك بخلاف الكميات الواردة من الشركة القابضة بصفة يومية أو اسبوعية حسب الاحتياجات كما تم توفير عدد 75 خراف بلدي حية و20 خراف مبردة ولحوم مبردة 4 عجول يوميا ولحوم سوداني مبردة 2 عجل فضلا عن الشوادر وأسواق بيع الماشية والخراف الحية المنتشرة بأطراف المحافظة والمراكز التابعة لها والتي يتم طرح بها عجول بقري وجاموسي وضأن خراف وماعز بالأسعار السائدة بالأسواق بالإضافة إلى منافذ وشودار القوات المسلحة وشوادر المحافظة ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية الموزعة بكافة مراكز المحافظة.



وأضاف وكيل وزارة التموين أن أرصدة السلع الغذائية الأساسية متوفرة بكميات كبيرة حيث يتم 3763 طن سكر سائب و465 طن سكر معبأ 1 كجم و1327 طن زيت خليط 1 لتر وزيت خليط 800 جم 1523 طن ومكرونة معبأ 500جم برصيد 411 طن وأرز 1 كجم برصيد 2363 طن وقمح محلي 137 ألف طن و926 وفمح مستورد رصيد 9294 طن ورصيد دقيق 3893 طن بخلاف السلع الحرة المتوافرة بالأسواق والسوبر ماركت ولا يجد أي نقص بأي سلعة على مستوى المحافظة.