طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

أثناء محاولة استبدال موقد الحطب القديم بآخر جديد، أصاب الذعر صاحب منزل في لندن عندما وجد أمامه فجأة ثعبان ضخم بطول أربعة أقدام قد اختبأ داخل المدفأة.

ووفقًا لبيان صحفي، نشرته جمعية RSPCA الخيرية للرفق بالحيوان في لندن، فقد اتصل بهم صاحب المنزل بعد عثوره على ثعبان ضخم مختتبأ خلف المدفأة.

وقررت المنظمة إرسال المفتش ومنقذ الحيوانات «أنتوني جوينز» إلى مكان الحادث في لندن لاستخراج الثعبان من المدفأة.

وخلال مقطع فيديو قال جوينز عن الاكتشاف "إنه نوع أكثر غرابة من الثعابين بالنسبة لنا، يتغذى على من القوارض، الطيور الصغيرة، الضفادع، السحالي والثعابين الصغيرة بما في ذلك الأفاعي الجرسية".

وأضاف: "لست متأكدًا من كيفية تمكنت من الاختباء خلف النار، لكن الثعابين بارعة في الدخول من خلال الفجوات والسير في تجاويف الجدران".