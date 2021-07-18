طريقة تنظيف البوتاجاز من الدهون بحيل لن تتوقعها

طريقة تنظيف البوتاجاز من الدهون تعتبر من أهم الامور لأن تراكم الدهون والشحوم المحترقة يجعل البوتاجاز غير جذاب وأقل كفاءة ، ولا تعمل المنظفات النموذجية على إزالة الدهون و الشحوم المحترقة التي توجد على سطح البوتاجاز.

وتبحث كثير من السيدات عن طريقة تنظيف البوتاجاز من الدهون ويقدم موقع hunker ، عدة خطوات و نصائح تساعدك في طريقة تنظيف البوتاجاز من الدهون بأسهل الخطوات و الطرق، وذلك من خلال..

كيفية إزالة الدهون من البوتاجاز

-قم بإزالة ملفات التسخين وماسكات الشحوم من المواقد الكهربائية، بالنسبة لمواقد الغاز قم بإزالة الشوايات المعدنية وقم بتغطية عناصر تسخين الغاز جيدًا بورق جرائد وشريط لاصق لتجنب دخول أي شيء فيها.

- اخلطي مقدارًا من عصير الليمون ومقدارًا من الخل الأبيض في زجاجة رذاذ، رش هذا على الدهون و الشحوم المتراكمة واتركه لمدة 10 دقائق، افرك بقطعة قماش مبللة لإزالة الشحوم المحترقة، إذا لم يزيل ذلك كل الشحوم ، فانتقل إلى الخطوة التالية.

- مرري قطعة قماش مبللة على المنطقة الدهنية ثم انثري طبقة من صودا الخبز عليها، اسمح لهذا بالجلوس لمدة 5 دقائق، افرك بقطعة قماش مبللة أو إسفنجة لإزالة الشحوم المحترقة، إذا لم يزيل ذلك كل الشحوم ، فانتقل إلى الخطوة التالية.

- اسكب الكوكاكولا على الشحوم المحترقة، اترك هذا فورانًا لمدة 5 دقائق ، ثم افرك المنطقة بقطعة قماش مبللة أو إسفنجة لإزالة الشحوم المحترقة، إذا لم يزيل ذلك كل الشحوم ، فانتقل إلى الخطوة التالية.

- نبلل قطعة قماش مملوءة بالصابون بالماء، افرك المناطق المغطاة بالدهن المحترق بالضمادة حتى تتم إزالة كل الشحوم قد تضطر إلى شطف الضمادة بشكل دوري.