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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والآسيوية فى بنك مصر بختام اليوم 18-7-2021

العملات - الاجنبية
العملات - الاجنبية

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 18 يوليو 2021 وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر.


وسجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والدولار كالتالى، بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 15.62جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.


ونرصد أسعار صرف العملات الاجنبية فى بنك مصر بختام اليوم الأحد.

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى في ختام اليوم الأحد، 18.42جنيه للشراء و18.58 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى، 21.49 جنيه للشراء و 21.78 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الفرنك السويسرى بختام اليوم الأحد، 16.97جنيه للشراء و17.13 جنيه للبيع.


واستقر سعر صرف الكورنا السويدية مقابل الجنيه المصرى، عند 1.79جنيه للشراء و1.81جنيه للبيع.


أسعار صرف العملات الآسيوية فى بنك مصر في ختام الأحد.

سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصري، حوالي 14.15جنيه للشراء و 14.32جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليوان الصينى، 2.41جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.



وحرر البنك المركزى أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض والطلب.

وتختلف أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية من بنك لأخر.

العملات الاجنبية ختام الأحد الجنيه المصري بنك مصر جنيه

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