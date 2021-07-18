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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن.. الجيش يستعيد مواقع استراتيجية من قبضة الحوثي في مأرب

صدى البلد

أعلنت قوات الجيش في اليمن، أنها استعادت اليوم الأحد مناطق ومواقع استراتيجية جديدة من قبضة مليشيا الحوثي جنوب غرب محافظة مأرب.

 

ونقلت وكالة أنباء اليمن عن مصادر عسكرية قولها، أن الجيش تمكن من تحرير معظم المواقع غرب مديرية رحبة ومناطق أخرى في جبهة المشيريف الفاصلة بين محافظتي مارب والبيضاء من سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

 

وأضافت المصادر، أن العشرات من عناصر مليشيا الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح، مشيرةً إلى أن تقدم جيش اليمن حظى بدعم جوي من طيران التحالف العربي.

 

ويهاجم الحوثيون المدعومون من إيران منذ فبراير مدينة مأرب، ومع ذلك، لم يحرزوا تقدما وتكبدوا خسائر فادحة، وسط مقاومة شديدة من القوات الحكومية اليمنية.

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وأطلقت مليشيات الحوثي صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار على مدينة مأرب اليمنية وغالبا ما أصابت مناطق مدنية ومخيمات للنازحين.

 

وقتل أكثر من 120 مدنيا، من بينهم 15 طفلا، وأصيب أكثر من 220 في مأرب خلال الأشهر الستة الماضية، بحسب الحكومة اليمنية.

 

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، قال هذا الشهر ردا على هجمات الحوثيين في مأرب، إن الولايات المتحدة "ضاقت ذرعا" بهجمات الحوثيين في اليمن مضيفًا أن الهجمات تزيد من حدة الأزمة الإنسانية في البلاد.

 

وأضاف برايس خلال إفادة صحفية: "ندين بشدة هجمات الحوثيين على الأحياء السكنية في مأرب، وقد ضقنا ذرعا بمواصلة هجماتهم التي تزيد الوضع الإنساني سوءا".

اليمن الحوثي مليشيا الحوثي الحوثيون مأرب

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