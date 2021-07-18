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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي معلول يحتفل بعيد ميلاد "زوجته": نحبك ونهديلك بطولة البارح

معلول وزوجته
معلول وزوجته

احتفل التونسى علي معلول الظهير الأيسر للنادى الاهلى بعيد ميلاد زوجته، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات" انستجرام".


ونشر علي معلول صور له برفقة زوجته وعلق قائلا :" كل عام و انت الحب و الروح و العمر الكل يا احلى مافي الدنيا.. عيد ميلاد سعيد عليك يا روحي يا وجه السعد".


وتابع "ان شاء الله كل عام و انت معايا و ماليا عليا الدنيا.ربي يخليك ليا و ميحرمنيش منك.و بالمناسبة نهديلك بطولة البارح❤️❤️❤️"


وتألق النجم التونسي علي معلول صاحب الـ30 عاما مع النادى الأهلى، منذ وصوله فى عام 2016، قادما من فريق الصفاقسى، ونجح فى كسب ثقة الجماهير كأحد أهم اللاعبين فى تشكيل الفريق خلال الأربع سنوات الأخيرة.  

 
وتوج النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال إفريقيا، والعاشرة فى تاريخه علي حساب كايزر تشيفز، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس مساء امس.
 

افتتح الاهلي التهديف فى الدقيقة 52 عن طريق محمد شريف من تسديدة متقنة من تمريرة أكرم توفيق.

 

وأضاف الاهلي الثاني فى الدقيقة 64 عن طريق محمد مجدي قفشة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء 

 

ونجح الاهلي في تسجيل الثالث بالدقيقة 73 عن طريق عمرو السولية بعد تدخل الفار .

 

بدأ الأهلي متراجعا في أول دقيقة أمام ضغط  لاعبي كايزر، وجاءت كرة مقوسة من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح كايزر تشيفز شتتها دفاع الأهلي بنجاح فى الدقيقة 2 .

 

وتلقى عمرو السولية عرضية رائعة من علي معلول مررها برأسية ولكن خروج ممتاز من حارس مرمى كايز تشيفز فى الدقيقة 3 .

 

وواصل الأهلي العرضيات فى الدقيقة 4 عن طريق علي معلول ولكن شتتها دفاع كايزر تشفز بنجاح فى الدقيقة 4 .

 

وتلقي باركر  قائد فريق كايزر إنذارا بعد تدخل عنيف علي أيمن اشرف في الدقيقة 8 .

وباغت سمير نوركوفيتش بتسديد كرة قوية خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 16 تصدي لها محمد الشناوي ببراعة.
 

وتلقي أيمن أشرف بطاقة الصفراء بعد تدخل قوي علي سمير نوركوفيتش فى الدقيقة 21 .

 

وجاءت كرة عرضية من أكرم توفيق من الطرف الأيمن شتتها دفاع كايزر تشيفز لتصل إلى عمرو السولية على حدود منطقة الجزاء، مررها إلى أفشة سددها من لمسة واحدة بعيدة عن القائم الأيمن فى الدقيقة 24 .

 

ومنح حكم المباراة بطاقة حمراء للاعب كايزر تشيفز بعد تدخل قوي على أكرم توفيق لاعب الأهلي فى الدقيقة 45 .

 

وأجري موسيماني أول تغييراته بخروج أيمن أشرف ودخول ياسر إبراهيم بدلا منه فى الدقيقة 46 .

 

وفي الدقيقة 48 ، جاءت كرة عرضية من علي معلول من الطرف الأيسر تصل إلى حسين الشحات الذي راوغ المدافع، ومن ثم سدد كرة ارتطمت بدفاع كايزر تشيفز.

 

وجاء هدف الاهلي فى الدقيقة 52 عن طريق محمد شريف من تسديدة متقنة من تمريرة أكرم توفيق .

 

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