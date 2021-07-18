الأوقاف تحذر المواطنين قبل صلاة عيد الأضحى .. فيديو

أعلنت وزارة الأوقاف مجموعة من التحذيرات للمواطنين قبل صلاة عيد الأضحى، وقال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إن الوزارة تعمل على قدم وساق للاستعداد لاستقبال راود بيوت الله خلال أيام عيد الأضحى المبارك".

وأضاف "أبو عمر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "تم وضع مجموعة من الضوابط والإجراءات الاحترازية، وأكدنا على الالتزام بين المواطنين"، لافتا: "الصلاة ستكون في المساجد فقط وليست في الساحات أو خارج المساجد".

وأشار: "هناك حملة نظافة واسعة في المساجد لاستقال المصلين لصلاة عيد الأضحى المبارك"، مردفا: "نهيب رواد المساجد بالاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والالتزام بارتداء الكمامة وعلامات التباعد في المسجد وعدم اصطحاب الأطفال خلال الصلاة".

وتابع كيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة،: "تم التنبيه بأن خطبة العيد لا تتجاوز 10 دقائق، ومدة التكبير ستكون 7 دقائق، وسيتم فتح المساجد قبل التكبير بـ10 دقائق".

ضوابط صلاة عيد الأضحى و موعد صلاة العيد وأيام الإجازة



ضوابط صلاة عيد الأضحى .. يتساءل الكثيرون عن ضوابط فتح المساجد في عيد الأضحى، بعد أن قررت وزارة أداء صلاة عيد الأضحى في المساجد، أعلن وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، المساجد التي ستشهد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك 2021، مؤكّدا أنَّه سيتمّ السماح بالصلاة في المساجد الكبرى فقط والتي تقام بها صلاة الجمعة على مدار الأيام الماضية، محذرًا من فتح الزوايا والمصليات ومصليات السيدات.

ضوابط صلاة عيد الأضحى

وأكّدت وزارة الأوقاف، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، ضرورة الالتزام بـ15 شرطًا، لفتح المساجد وأداء الصلوات بها، بما في ذلك صلاة عيد الأضحى 2021، والتي جاءت على النحو التالي:



1- ارتداء الكمامة إجباريًا للمصلين والعاملين.

2- اصطحاب المصلی الشخصي.

3- مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

4- استمرار غلق دورات المياه.

ضوابط وشروط صلاة عيد الأضحى 2021

5- استمرار عدم فتح الأضرحة.

6- استمرار عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.

7- استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة في غير أوقات الصلاة الرسمية.

8- عدم السماح بإقامة أي موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها.

9- السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أي دروس أو خواطر دعوية.

10- بالنسبة لمصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة فلا مانع من فتحها تحت إشراف کامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة الضوابط الاحترازية، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، وعدم قيام الواعظة بإلقاء أي دروس أو خواطر، أما الفتح في جميع الصلوات فلا بد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني.

11- قصر العمل بالمساجد على الصلاة، وخطبة الجمعة بما لا يزيد على 10 دقائق في الخطبة على النحو المتبع.

محظورات في صلاة عيد الأضحى المبارك 2021

ضوابط صلاة عيد الأضحى

12- استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقها بعد الصلاة.

13- استمرار تعلیق الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه.

14- التشديد على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق الضوابط بكل حسم وحزم.

ضوابط صلاة عيد الأضحى

15- على جميع المديريات رفع مذكرة لرئيس القطاع الديني بسرعة غلق أي مسجد أو مصلی سيدات لا تلتزم بهذه الإجراءات، ولا يفتح أي مسجد يغلق نهائيًا، إلا بعد موافقة كتابية من رئيس القطاع الديني.

وقت صلاة عيد الأضحى

يبدأ وقت صلاة عيد الفطر من وقت ارتفاع الشمس، أي: بعد شروقها بحوالي ثلث الساعة، ويمتد إلى زوال الشمس، أي: قبيل وقت الظهر ، وعلى المسلم ألا يحزن ويخاف من ضياع الأجر فيما اعتاد فعله من العبادات لكن منعه العذر؛ وذلك لأنَّ الأجر والثواب حاصل وثابت حال العُذر، بل إنَّ التعبُّد في البيت في هذا الوقت الذي نعاني فيه من تفشي الوباء يوازي في الأجر التعبُّد في المسجد، ويجوز لمن فاتته صلاة العيد أن يصليها قضاءً كما ذكر العديد من العلماء.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك

وجاءت مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك كالآتي:

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في القاهرة الكبرى 05:28 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الجيزة 05:28 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الإسكندرية 5:31 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في بورسعيد 5:21 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في السويس 5:23 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الإسماعيلية 5:22صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في دمياط 5:23 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في المنصورة 5:25صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في المنيا 5:33 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في أسيوط 5:33 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في أسوان 5:32 صباحًا

صلاة عيد الأضحى في مصر

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة فقط دون إقامتها في الساحات.

وأضاف جمعة، في مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على «اليوتيوب»: «مع عدم السماح بإقامة صلاة العيد لا في الزوايا ولا المصليات ولا المساجد التي لا تقام بها الجمعة ولا في الشوارع ولا الساحات ولا في الطرقات ولا الشوارع».

وشدد وزير الأوقاف على الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم الالتزام بها في صلاة الجمعة وسائر الصلوات من اصطحاب المصلى وارتداء الكمامة وإجراءات التباعد الاجتماعى.

حكم صلاة العيد

صلاة العيد سُنة مؤكدة واظب عليها النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأمر الرجال والنساء بأدائها، –حتى المرأة الحائض تخرج للاستماع إلى خطبة العيد ولا تؤدي صلاة العيد وتكون بعيدة عن المصلى، ويستحب لمن يذهب لأداء صلاة العيد الحرص على الاغتسال وارتداء أفضل الثياب، مع التزام النساء بمظاهر الحشمة وعدم كشف العورات، والالتزام بغض البصر عن المحرمات، كما يستحب التبكير إلى مصلى العيد بسكينة ووقار، ويستحب الذهاب من طريق والعودة من طريق آخر، لحديث جابر رضي الله عنه: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ» رواه البخاري، ومن الحكمة في ذلك: أن يوافق تسليم الملائكة ووقوفهم على أبواب الطرقات، وأن يشهد له الطريقان بإقامة شعائر الإسلام.

سنن صلاة العيد

من السُّنَّة أن تُصلى صلاة العيد جماعة، وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَفُ عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض هذه التكبيرات مرة أخرى؛ لأن التكبيرات سنة مثل دعاء الاستفتاح، والسُّنَّةُ أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لما روي «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْعِيدَيْنِ».

ويُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى؛ لما رُوِيَ أن ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ خَرَجَ إِلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَبْلَ الْعِيدِ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاةَ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ... الحديث، وفي رواية أخرى: فقال الأشعري وحذيفة-رضي الله عنهما-: «صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ».

ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة بــ"الأعلى" في الأولى و"الغاشية" في الثانية، أو بــ"ق" في الأولى و"اقتربت" في الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.

إجازة عيد الأضحى 2021

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تكون إجازة عيد الأضحى 2021 الفترة من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال، يأتي ذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 23 يوليو.

وأكد رئيس الوزراء، استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.

موعد إجازة عيد الأضحى 2021

يوم الاثنين الموافق 19 يوليو

يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو

يوم الأربعاء الموافق 21 يوليو

يوم الخميس الموافق 22 يوليو

يوم الجمعة الموافق 23 يوليو

يوم السبت الموافق 24 يوليو

