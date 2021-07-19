" صدى البلد " داخل مجازر القليوبية .. كيف استقبلت عيد الأضحى؟.. فيديو وصور

ا لقليوبية ترفع حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى المبارك

رفع كفاءة وتطوير 14 مجزر ونقطة ذبيح على مستوى المحافظة

دعم المجازر بالأطباء البيطريين والأحبار لمواجهة كثافة المذبوحات



رفعت مديرية الطب البيطرى فى القليوبية حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، كما تم تجهيز المجازر لاستقبال الأضاحي والذبائح .. " صدى البلد" اجرى جولة تفقدية داخل عدد من المجازر بعد تطويرها لمتابعة سير العمل بها ومراحل دخول الذبائح والكشف عليها لضمان وصول سلامة اللحوم بطريقة آمنة للمواطنين.

أقرأ أيضا:

"صحة القليوبية" ترفع حالة الطوارئ خلال احتفالات عيد الأضحى



وأنهت جميع المجازر ونقاط الذبح على مستوى محافظة القليوبية استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم تدعيم المجازر بأطباء إضافيين من الإدارات لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات خلال تلك الفترة وزيادة كميات الأحبار المستخدمة فى أختام اللحوم لمواجهة أعداد الذبائح الكبيرة التى تشهدها المجازر، خاصة خلال فترات المواسم والأعياد.



من جانبها قالت الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري فى القليوبية أنه تقرر فتح أبواب جميع المجازر لاستقبال الأضاحي بشكل مجاني وعددهم 30 مجزر على مستوى المحافظة وذلك في إطار حرص الدولة على سلامة اللحوم المعروضة والحفاظ على البيئة.



واشارت الى أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة و تطوير 6 مجازر رئيسية وتزويدها بمعدات حديثة توفر الوقت والجهد على القائمين بعمليات الذبح بالاضافة الى تطوير 8 نقاط ذبيح منها نقاط العمار و أجهور بطوخ و شلقان بالقناطر ونوى بقليوب وقها وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة ووصول اللحوم سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي للمواطنين.



وتابعت انه تم تدعيم المجازر بفريق متكامل من الأطباء البيطريين للكشف على الماشية وختمها داخل المجازر حيث تم توقيع الكشف الطبى على الذبائح قبل الذبح ومراعاة جميع اشتراطات الذبيحة بعد توقيع الكشف الظاهرى عليها واستبعاد أى ذبيحة تخالف الشروط البيطرية أو السن الشرعية للحيوان.



واوضحت انه تم إلغاء الإجازات والراحات لأطباء المجازر وتكثيف المرور على المجازر للتأكد من سلامتها ومد المجازر بأطباء من المديريات ، كما تشكيل غرفة عمليات رئيسية في المديرية و10 غرف فى الإدارات البيطرية الفرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة لاستقبال أى بلاغات أو استفسارات خلال فترة العيد، وكذلك تكثيف الحملات التفتيشية للمرور على منافذ بيع اللحوم ومنتجاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية من مباحث التموين ومديرية التموين ومديرية الصحة والوحدات المحلية للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



من جانبه أكد محافظ القليوبية عبد العزيز الهجان، توافر كميات كافية من اللحوم والسلع التموينية واسطوانات البوتاجاز والوقود خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى توافر كافة الخدمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة.



وقال المحافظ انه تقرر حظر ذبح الأضاحي بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة ومنع إقامة الشوادر لبيع رؤوس الماشية على أن تقوم جميع المجازر بنطاق المحافظة باستقبال أضاحي الأهالي بدءا من يوم عيد الأضحى المبارك، وحتى عصر اليوم الرابع بالمجان دون تحصيل أي مقابل مالي أو عيني مع القيام بالتفتيش على اللحوم ومراقبة الأسواق والمرور على الثلاجات ومحلات الجزارة لمتابعة المخزون والمعروض من اللحوم ومنتجاتها.



ووجه الهجان بمتابعة استعداد المجازر لاستقبال أضاحي المواطنين طوال أيام العيد بضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشؤون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظا على الصحة العامة مطالبا بتشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريا وباطنيا ،كما تفقد أقسام المجازر المختلفة ووجه بضرورة رفع مخلفات الذبح أولًا بأول مع غسيل العنابر بالمطهرات ، مشددًا على حسن معاملة المواطنين.

وكانت محافظة القليوبية قد أعلنت عن اتخاذ إجراءات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى وذلك من خلال تشكيل غرفة عمليات مركزية وغرف أخرى فرعية بكافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة لتفعيل كافة أشكال الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات لضمان الانضباط والالتزام بكافة التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع وكذا الرقابة الصحية لضمان جودة وصلاحية السلع، حرصا على صحة وحياة المواطنين مع التأكيد على تفعيل الرقابة على المخابز ومراقبة إنتاج الخبز وتوزيعه حسب حصة كل مخبز وتعيين مفتش تموين بكل مخبز وتكثيف المرور على المطاحن والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج والتوزيع، خاصةً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

٢٠٢٠٠٧٢٥_١٠٥٣٥٢

٢٠٢٠٠٧٢٥_٠٨٤٦٠٨

٢٠٢٠٠٧٢٥_٠٨٥١٣١

٢٠٢٠٠٧٢٥_١٠١٨٤٠