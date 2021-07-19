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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

انتوا كده كلكوا اعرف قصة السيارة التي ظهرت مع محمد أنور في الكليب | صور

إنتوا كده كل اعرف
إنتوا كده كل اعرف قصة السيارة التي ظهرت مع محمد أنور

انتشر في الأيام الماضية فيديو كليب مصور لأغنية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وهي أغنية للفنان الكوميدي محمد أنور نجم مسرح مصر، وللمطربة الشابة يسرا الجندي التي اشتهرت أغنياتها بشكل كبير عبر السوشيال ميديا وكونت قاعدة جماهيرية من خلالها ينتظرون اعمالها الشبابية، وحملت الاغنية اسم " إنتوا كده كلكوا ".

أغنية إنتوا كده كلكوا

وبالطبع نجحت أغنية " انتوا كده كلكوا " منذ أولى لحظات طرحها وعُلقت في أذهان الجماهير لعدة أسباب، أولها هو نجومية وشعبية الفنان محمد أنور التي بدأت من خلال مشاركته في المسرح المحبب لدى جيل الألفية الجديدة مسرح مصر، فقد حقق الفنان الشاب نجاحًا كبيرًا منذ أولى لحظات ظهوره على خشبة المسرح لبصمته الكوميدية الخاصة التي تشبه أحدًا غيره.

أغنية إنتوا كده كلكوا

أما عن السبب الثاني فهو شهرة وحب جمهور الشباب للفنانة الشابة يسرا الجندي، التي كتبت ولحنت و أيضًا قامت بغناء هذه الأغنية، حيث ذاع صيتها خلال السنوات الماضية من خلال فرقتها الغنائية التي تدعي " طاخ " برفقة الفنان عز شهوان الذي اشتهر وسط جمهور موسيقي الـ" أندر جراوند "، حيث اتسمت أغنياتهم بكلماتها الشبابية البسيطة خفيفة الظل، وهذا ما أدى إلى انتشارها بين جمهور الشباب.

أغنية إنتوا كده كلكوا

لنتجه بعد ذلك إلى سبب آخر في نجاح أغنية " انتوا كده كلكوا " وهو مشاركة مجموعة من اهم نجوم الكوميديا في العصر الحديث، لبعض مشاهد الفيديو كليب المصور لهذه الاغنية وهم " اكرم حسني و محمد أسامة أوس أوس و شيماء سيف وسليمان عيد، ومحمد ثروت " والذي أضفى ظهورهم الخاص بعضًا من البهجة وخفة الظل على هذه الاغنية.

أغنية إنتوا كده كلكوا

وتناولت أغنية " إنتوا كده كلكوا " قصة المعاناة الطريفة والأبدية التي تحدث دائمًا بين النساء والرجال، ويظهر ذلك من خلال انتظار أنور لحبيبته يسرا التي تركته منتظرًا بشارع منزلها لساعات متواصلة، وهي لا تبالي تقف أمام مرآتها تتزين وتحضر نفسها لمقابلته، ثم تخرج له وهي لا تعبئ بشيء وهذا ما يثير غضبه أكثر، لتبدأ وصلة عتابهما وشجارهما داخل سيارته الشبابية التي تم اختيارها بدقة تامة لتتماشى مع احداث الفيديو كليب.

أغنية إنتوا كده كلكوا

كانت لهذه السيارة التي رافقت محمد أنور و يسرا الجندي ظهورًا خاصًا خلال أحداث الفيديو كليب لعشاق السيارات الصغيرة، فقد أنتجتها الشركة البريطانية العريقة المعروفة بصناعة السيارات صغيرة الحجم MINI COOPER، والتي نجحت في جذب جمهور الشباب إليها بشكل كبير و أصبحت هي سيارة الاحلام بالنسبة إليهم.

أغنية إنتوا كده كلكوا

تأسست الشركة البريطانية MINI COOPER عندما حدثت أزمة نفطية بالمملكة المتحدة أدت إلى بدء نفاذ الوقود من المملكة، وكان لا يوجد هناك حل أمامها سوى اصدار بيان إلى شركة المحركات البريطانية بالتوجه فورًا لصناعة سيارة صغيرة خفيفة و موفرة بشكل كبير في استهلاك الوقود، وكان بالفعل يوجد سيارة صغيرة الحجم شهيرة وهي موريس ماينور MORRIS MINOR، كانت تنتجها هذه الشركة، ولكنها اتجهت لصناعة السيارة الأصغر والأخف والأسرع والأكثر استهلاكًا لتصبح MINI COOPER، وذلك في العام 1959.

أغنية إنتوا كده كلكوا

ورافقت MINI COOPER، الفنان محمد أنور و يسرا الجندي خلال أحداث الفيديو كليب، سيارة موديل عام 2019، حيث استمدت قوتها من محرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 2000 سي سي، يستطيع ان يولد قوة قدرها 192 حصانًا، متصل بناقل حركة أتوماتيكي الأداء من 7 سرعات، ويبلغ العزم الأقصى للدوران 280 نيوتن / متر، فتستطيع هذه السيارة التسارع من وضع الثبات 0 لتصل إلى سرعة 100 كم / ساعة وذلك في غضون 6.8 ثوانٍ فقط.

أغنية إنتوا كده كلكوا

جدير بالذكر أن أغنية " إنتوا كده كلكوا " من أداء وغناء يسرا الجندي و محمد أنور، وكلمات و ألحان يسرا الجندي، وتوزيع موسيقي أحمد وحيد، وقام بإخراج الفيديو كليب المصور لهذه الاغنية المخرج أحمد عبد الوهاب، وتم طرحها في الأيام الماضية تحديدًا في يوم 16 يوليو من العام 2021.

سيارات سيارات المشاهير محمد انور نجوم مسرح مصر أغنية إنتوا كده كلكوا MINI COOPER

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