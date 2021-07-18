أحمد موسى عن تتويج الأهلي بكأس إفريقيا: الخطيب ومجلس إدارته تحملوا كثيرا

قدم الإعلامي أحمد موسي التهنئة للنادي الأهلي، بعد تتويجه بكأس دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق كايزر تشيفيز.

وقال موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "مبروك لكل رجالة الأهلي، والفوز بالبطولة هو رد على كل ما واجهته إدارة القلعة الحمراء من محاولات تقليل".

وتابع موسى: "الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام فريق كايزر تشيفيز، وكان من الممكن أن تنتهي المباراة بأكثر من ثلاثة أهداف".

وأوضح: "الخطيب تعرض للكثير من الهجوم هو ومجلس إدارته لكن في النهاية توجوا بالبطولة بعد مجهود كبير وتحملوا الكثير".

واستقبل صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه محمد منار وزير الطيران المدني، وعمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وباسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران المدني، بعثة فريق النادي الأهلي القادمة من المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بعد فوزهم بالمباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وتتويجهم باللقب العاشر.

وحرص الوزيران على استقبال البعثة بالورود وتقديم التهنئة للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وكافة أعضاء المجلس واللاعبين والجهاز الفني والإداري، وذلك بعد التتويج باللقب العاشر لدوري أبطال أفريقيا.

يشار إلى أن وزير الشباب والرياضة أجرى عدة اتصالات هاتفية أمس مع الكابتن محمود الخطيب، وسفير مصر لدى المغرب للاطمئنان على كافة الاستعدادات والإجراءات المتعلقة بعودة بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بأداء لاعبي النادي الأهلي طوال مشوارهم بالبطولة الإفريقية، وإصرارهم على الفوز في مباريات البطولة بمختلف مراحلها حتي حسم لقب البطولة، لتضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية، وتأكيداً على تفوق الكرة المصرية على مستوى القارة الإفريقية، مؤكدا أن الرياضة المصرية تعيش أزهي عصورها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بتحقيق أبطال مصر - خلال الآونة الراهنة- للعديد من البطولات في مختلف الألعاب الرياضية على صعيد مشاركتهم في البطولات العربية والقارية والإقليمية والدولية، مبيناً أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقدم كل الدعم للاتحادات الرياضية المختلفة فى سبيل تنفيذ برامجها لمواصلة الإنجازات في شتى البطولات.