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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أول أغسطس.. فتح باب القبول في دبلوم "تكنولوجيا الترجمة" بالسن عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن  قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس عن فتح باب القبول في دبلوم "تكنولوجيا الترجمة" بقسم اللغة الانجليزية وهو البرنامج الأول من نوعه في الجامعات المصرية منوها ان فترة التقديم  طلبات الالتحاق في الفترة من 1/8/2021 حتى 15/8/2021.


واشارت كلية الالسن الي انه يهدف البرنامج إلى إعداد كوادر تجيد استخدام أحدث البرمجيات المساعدة للترجمة ومؤهلة لدخول مجال البحث العلمي في إعداد التطبيقات المتعلقة بتكنولوجيا الترجمة والإسهام فيما يقدمه العالم في هذا المجال على مستوى التعامل بين اللغة العربية واللغات الأجنبية.

 

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كما سيتم فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا الأخرى (الدبلوم، الماجستير، الدكتوراه) بمختلف التخصصات (اللغويات، الأدب، الترجمة: التحريرية والفورية).

 

الجدير بالذكر قامت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، بحضور أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.ناهد حمودة، مدير عام الكلية،  بتكريم السادة موظفي الإدارات المختلفة بالكلية، المشاركين في الدورة التدريبية التى أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لرفع كفاءة الجهاز الإدارى لإستخدام معالجات النصوص الإلكترونية، و التمرس على استخدام خدمات مايكروسوفت في الاعمال اليومية بالإدارات، والتى استمرت على مدار خمسة أيام بمعامل الكلية.
و خلال كلمتها أكدت أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، أن الميكنة و تحويل الاعمال المكتبية من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة يجب أن يتم عن طريق خطوات واسعة لتدريب العنصر البشرى و رفع كفاءته للتعامل مع التطور التكنولوجي الذي تشهده الدولة المصرية بمختلف قطاعاتها ضمن الخطة الاستراتيجيه ٢٠٣٠ التى تتبناها الدولة المصرية، مؤكدة على أن جامعة عين شمس برئاسة أ.د.محمود المتيني، والسادة نواب رئيس الجامعة، قاموا يتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لدعم عملية التحول الرقمى و الميكنة بكافة قطاعات الجامعة في فترة وجيزة.
ومن جانبها أوضحت أ.د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القطاع يواصل إطلاق فعالياته المتنوعة التى تسهم في تدريب و تنمية العنصر البشري في الكلية بإعتبارة الركيزة الاساسية لعمليات التطوير التى تشهدها إدارات الكلية بمختلف تخصصاتها.

 

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