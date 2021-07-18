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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قبل العاشرة بيومين..هداف الأهلي: شوفت عملية ولادة ابنى لايف عبر فيس بوك

محمد شريف مهاجم النادى
محمد شريف مهاجم النادى الأهلى

قال محمد شريف مهاجم النادى الأهلى، أنه تفاجئ بموعد ولادة طفله شريف، معقبا:" عرفت قبل الولاده بيوم".

وأضاف محمد شريف خلال حواره مع برنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر قناة “أون أى” قائلا:"سميت أبنى شريف على أسم بابا واتولد قبل بطولة أفريقيا بيومين وأنا فى المغرب".

وأوضح شريف قائلا:" شوفت عملية الولادة لايف عبر فيس بوك، والولادة طلعت أصعب من لعب الكرة".

محمد شريف: عاهدنا أنفسنا على الفوز بالكأس الذهبية
 

أبدي محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتتويجه مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي، والثانية له في صفوف الفريق.

وقال محمد شريف عقب مباراة كايزر تشيفز: «بعد مشاركتنا في كأس العالم للأندية بقطر عاهدنا أنفسنا على الفوز بلقب البطولة الإفريقية مرة ثانية لكي نعود للمشاركة في المونديال من جديد».

وتابع قائلاً: «المباراة النهائية لدوري الأبطال كانت صعبة للغاية، ولكننا كنا عازمين على تحقيق الفوز والتتويج بلقب البطولة من أجل إهدائها إلى جماهير الأهلي التي تستحق منا المزيد دائمًا».

 

واستقبل صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه محمد منار وزير الطيران المدني، وعمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وباسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران المدني، بعثة فريق النادي الأهلي القادمة من المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بعد فوزهم بالمباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وتتويجهم باللقب العاشر.

وحرص الوزيران على استقبال البعثة بالورود وتقديم التهنئة للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وكافة أعضاء المجلس واللاعبين والجهاز الفني والإداري، وذلك بعد التتويج باللقب العاشر لدوري أبطال أفريقيا.

 

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