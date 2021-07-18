محمد شريف: تحقيق الأهلي بطولة إفريقيا مرتين على التوالى تحسب للجيل الحالي

أكد محمد شريف، مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، هداف دوري أبطال إفريقيا أن تُتويج فريق الأهلي بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد يمثل سعادة بالغة له كونه جزءا من هذا الإنجاز قائلاً "مبسوط جداً إن أنا جزء من هذا الانجاز في بطولة ضخمة مثل بطولة إفريقيا، تمثل أهمية قصوى لجماهير النادي".



وتابع محمد شريف خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" قائلا: "يمكن أهمية البطولة دوري أبطال إفريقيا لأنها غابت لفترة لكنها عادت لمرتين متتاليتين الأمر الذي يجعل هذا الإنجاز محسوباً لصالح الجيل الراهن .. وإن شاء الله نحصد اللقب السنة القادمة".



وحول تبوأه لقب هداف البطولة قال: "لما رجعت النادي الأهلي كان عندي طموحات كثيرة خاصة الجوائز الجماعية مع النادي وبعد كده الأهداف الفردية أني أكون بطل إفريقيا أو هداف البطولة".



وتُوج فريق الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس، السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

ثلاثية الأهلى

سجل ثلاثية الأهلى كل من، محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.