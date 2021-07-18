عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عباس شراقي: السد العالي آمن ومخزونه مطمئن جدا.. فيديو

السد العالي
السد العالي

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة ، إن الفترة القادمة من المتوقع أن يكون متوسط الأمطار أعلى مؤكدا أن  السد العالي امن واحتياطي السد العالي امن جدا ومخزونة مطمئن جدا .

 

أضاف شراقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه "ام بي سي مصر " ، أن ما تقوم به مصر الأن في مجال المياه هو لحمياتها في السنوات القادمة ولتجنب تكرار سيناريو سد النهضة مرة أخري سواء من دولة أثيوبيا أو من أي دولة من دول المنابع .


 

وأوضح شراقي ، " لابد من الاستفادة من بحر المياه جنوب السودان ، مؤكدا ان الأمطار التي تسقط هناك أكثر من إثيوبيا ويجب استغلالها ".


اقرأ أيضا : " الفيضان جاي على السودان".. شاهد | عباس شراقي: إثيوبيا فشلت في الملء الثاني

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة ، إن المياه المحجوزة خلف سد النهضة علي وشك العبور من فوق السد ،  وهذا سيتسبب في حدوث فيضانات علي السودان .

أضاف شراقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع على قناه "ام بي سي مصر " ، ان الأثيوبيين قاموا بأخلاء السد من المعدات بسبب قوة الفيضان الذى سيحدث ، لافتا أن السودان عانت الأسابيع الماضي من نقص الوارد لها من مياه النيل إلى سد روصيرص .
 

وأوضح شراقي ، انه من منتصف أبريل الماضي والسودان يصل لها نسبة ثابتة من المياه وهي 50 مليون متر مكعب يوميا من الفتحتين المتواجدتين في سد النهضة  ، مؤكدا ان المياه اللي وصلت لسد الروصيرص بالسودان ٢٥٪ لكن الفيضان جاي على السودان.

 

وتابع شراقي ، إن إثيوبيا فشلت في الملء الثاني وكانت تخطط لملء ١٨ ونصف مليار متر مياه ولم يتمكنوا للمرة الثانية من الملء .

 

السد العالى الامطار مجال المياه المياة دول المنابع دولة أثيوبيا اثيوبيا مصر

ترشيحاتنا

الغرامة من 3 لـ 5 آلاف جنيه..الشرقية تحذر من ذبح الأضاحي بالشوارع

أخبار الأهلي .. الكاف يتغزل في جدو عقب التتويج بالعاشرة .. طه إسماعيل يكشف سر تتويج الأهلي

رئيس وزراء العراق يؤكد تعرضه لـ 3 محاولات اغتيال

الطهارة الملائكية عند المواليد الذكور.. استشاري جراحة أطفال يوضح

أخبار الرياضة|اتصالات ثلاثية لتأكيد علاقات الأهلي والزمالك.. رحيل حسام حسن.. 8 منتخبات مصرية تصل القرية الأولمبية في طوكيو

الجزائر..تبون يصدر قراراً بالعفو الرئاسي عن نحو 12 ألف سجين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوفتها على الترولي بتصرخ.. مريضة تصادف وجودها فى المستشفى تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

جبروت رجل..يحبس زوجته وابنتيه 3 أشهر بدون طعام أو شراب اعرف السبب|شاهد

غيبوبة تامة.. الفنان تامر مجدي يكشف آخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز

دعاء يوم التروية.. مستجاب ويفرج الهم

مستقرة بهذا الشرط.. تعرف على آخر تطورات حالة دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

وزير الطيران يتفقد حركة التشغيل بمطار القاهرة ومركز العمليات IOCC .. صور

فيديو

راجل لراجل.. نقيب الممثلين يتوعد ابن الحويني بعد "توبة حلا شيحة" |فيديوجراف

السر في شيكابالا.. تفاصيل تراجع الزمالك عن تهنئة الأهلي بعد اللقب العاشر "فيديوجراف"

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها العمليات للمرة الثانية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. القصة الكاملة لأزمة صورة مي حلمي وتامر شلتوت داخل الطائرة

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ