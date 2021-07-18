عباس شراقي: السد العالي آمن ومخزونه مطمئن جدا.. فيديو

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة ، إن الفترة القادمة من المتوقع أن يكون متوسط الأمطار أعلى مؤكدا أن السد العالي امن واحتياطي السد العالي امن جدا ومخزونة مطمئن جدا .

أضاف شراقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه "ام بي سي مصر " ، أن ما تقوم به مصر الأن في مجال المياه هو لحمياتها في السنوات القادمة ولتجنب تكرار سيناريو سد النهضة مرة أخري سواء من دولة أثيوبيا أو من أي دولة من دول المنابع .





وأوضح شراقي ، " لابد من الاستفادة من بحر المياه جنوب السودان ، مؤكدا ان الأمطار التي تسقط هناك أكثر من إثيوبيا ويجب استغلالها ".



اقرأ أيضا : " الفيضان جاي على السودان".. شاهد | عباس شراقي: إثيوبيا فشلت في الملء الثاني

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة ، إن المياه المحجوزة خلف سد النهضة علي وشك العبور من فوق السد ، وهذا سيتسبب في حدوث فيضانات علي السودان .

أضاف شراقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع على قناه "ام بي سي مصر " ، ان الأثيوبيين قاموا بأخلاء السد من المعدات بسبب قوة الفيضان الذى سيحدث ، لافتا أن السودان عانت الأسابيع الماضي من نقص الوارد لها من مياه النيل إلى سد روصيرص .



وأوضح شراقي ، انه من منتصف أبريل الماضي والسودان يصل لها نسبة ثابتة من المياه وهي 50 مليون متر مكعب يوميا من الفتحتين المتواجدتين في سد النهضة ، مؤكدا ان المياه اللي وصلت لسد الروصيرص بالسودان ٢٥٪ لكن الفيضان جاي على السودان.

وتابع شراقي ، إن إثيوبيا فشلت في الملء الثاني وكانت تخطط لملء ١٨ ونصف مليار متر مياه ولم يتمكنوا للمرة الثانية من الملء .