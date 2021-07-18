الجزائر..تبون يصدر قراراً بالعفو الرئاسي عن نحو 12 ألف سجين

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، عفوًا رئاسيًا عن نحو 12 ألف سجين بمناسبة عيد الأضحى.

وقال بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أصدر مرسومين رئاسيين بالعفو عن أكثر من 11896 محبوسًا منهم نحو 2000 من الناجحين في مختلف مسابقات التعليم والتكوين المهني.

وأوضح البيان أنه يستثنى من هذا العفو المتهمين بجرائم الإرهاب والتخريب والفساد والاغتصاب والقتل والاختطاف والاتجار بالبشر والمخدرات والعنف والتمييز والكراهية والاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة ومؤسساتها وموظفيها وسلامة ووحدة أرض الوطن، إضافة إلى المتهمين بالتجمهر المسلح والتحريض عليه والمتورطين في الجرائم الانتخابية.