عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر..تبون يصدر قراراً بالعفو الرئاسي عن نحو 12 ألف سجين

صدى البلد

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد،  عفوًا رئاسيًا عن نحو 12 ألف سجين بمناسبة عيد الأضحى.

وقال بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أصدر مرسومين رئاسيين بالعفو عن أكثر من 11896 محبوسًا منهم نحو 2000 من الناجحين في مختلف مسابقات التعليم والتكوين المهني.

بوادر أزمة دبلوماسية.. الجزائر تستدعي سفيرها لدى المغرب .. تفاصيل

عبد المجيد تبون يصدر مرسوما رئاسيا عاجلا يخص العسكريين

وأوضح البيان أنه يستثنى من هذا العفو المتهمين بجرائم الإرهاب والتخريب والفساد والاغتصاب والقتل والاختطاف والاتجار بالبشر والمخدرات والعنف والتمييز والكراهية والاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة ومؤسساتها وموظفيها وسلامة ووحدة أرض الوطن، إضافة إلى المتهمين بالتجمهر المسلح والتحريض عليه والمتورطين في الجرائم الانتخابية.

الجزائر تبون الرئيس الجزائرى عب المجيد تبون الرئاسة الجزائرية

ترشيحاتنا

الغرامة من 3 لـ 5 آلاف جنيه..الشرقية تحذر من ذبح الأضاحي بالشوارع

أخبار الأهلي .. الكاف يتغزل في جدو عقب التتويج بالعاشرة .. طه إسماعيل يكشف سر تتويج الأهلي

رئيس وزراء العراق يؤكد تعرضه لـ 3 محاولات اغتيال

الطهارة الملائكية عند المواليد الذكور.. استشاري جراحة أطفال يوضح

أخبار الرياضة|اتصالات ثلاثية لتأكيد علاقات الأهلي والزمالك.. رحيل حسام حسن.. 8 منتخبات مصرية تصل القرية الأولمبية في طوكيو

الجزائر..تبون يصدر قراراً بالعفو الرئاسي عن نحو 12 ألف سجين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوفتها على الترولي بتصرخ.. مريضة تصادف وجودها فى المستشفى تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

جبروت رجل..يحبس زوجته وابنتيه 3 أشهر بدون طعام أو شراب اعرف السبب|شاهد

غيبوبة تامة.. الفنان تامر مجدي يكشف آخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز

دعاء يوم التروية.. مستجاب ويفرج الهم

مستقرة بهذا الشرط.. تعرف على آخر تطورات حالة دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

وزير الطيران يتفقد حركة التشغيل بمطار القاهرة ومركز العمليات IOCC .. صور

فيديو

راجل لراجل.. نقيب الممثلين يتوعد ابن الحويني بعد "توبة حلا شيحة" |فيديوجراف

السر في شيكابالا.. تفاصيل تراجع الزمالك عن تهنئة الأهلي بعد اللقب العاشر "فيديوجراف"

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها العمليات للمرة الثانية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. القصة الكاملة لأزمة صورة مي حلمي وتامر شلتوت داخل الطائرة

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ