محمد صلاح يقود طرابزون سبور للفوز على ألانيا بثنائية في الدوري التركي

حقق فريق طرابزون سبور فوزًا مهمًا على حساب نظيره ألانيا سبور، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري التركي، ليحصد الفريق ثلاث نقاط ثمينة.

محمد صلاح يقود طرابزون سبور للفوز على ألانيا

وافتتح فاجنر بينا التسجيل لصالح طرابزون سبور في الدقيقة 18 من عمر المباراة، بعدما استغل كرة طولية أرسلها زميله شيبويكي نوايو، قبل أن يستقبلها ويسدد بقوة داخل الشباك، معلنًا تقدم فريقه بالهدف الأول.

وواصل طرابزون ضغطه الهجومي، ليتمكن النجم المصري محمد صلاح من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 35، بعدما تلقى تمريرة مميزة داخل منطقة الجزاء، ونجح في مراوغة مدافع ألانيا سبور بمهارة، قبل أن يطلق تسديدة أرضية سكنت الشباك على يمين حارس المرمى.

وفرض الفريق التركي أفضليته بعد هدفي الشوط الأول، ونجح في الحفاظ على تقدمه خلال بقية أحداث المواجهة، ليخرج فائزًا بهدفين نظيفين دون استقبال أي أهداف.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من المباراة خروج محمد صلاح من أرض الملعب، بعدما قرر الجهاز الفني استبداله، ليختتم النجم المصري مشاركته في اللقاء الذي شهد تسجيله هدفًا مميزًا ساهم في انتصار فريقه.

وبهذه النتيجة، يواصل طرابزون سبور مشواره في منافسات الدوري التركي، مستفيدًا من تألق محمد صلاح ونجاحه في قيادة الخط الهجومي خلال المواجهة.

وارتفع رصيد فريق طرابزون سبور إلى 25 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي ، فيما تجمد رصيد ألانيا عند نقطة 12 في المركز الثالث عشر.