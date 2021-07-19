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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة السعودية تصدر بيانا جديدا بشأن المخالفين لتعليمات الحج

مراسم الحج
مراسم الحج

أعلن المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، ضبط 52 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج.

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وقال وفق ما نقلته وكالة الانباء السعودية إنه تم  اتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور عمرو المداح وكيل وزارة الحج والعمرة ،إن المملكة العربية السعودية مستعدة تماما لموسم الحج ، مؤكدا أن الحجاج متواجدين الأن في المشاعر المقدسة في مني وقد تم نقل جميع الحجاج من مختلف الأماكن داخل السعودية وهم  الأن مستعدين لوقفة عرفة غدا .

ومن جانبه أوضح الدكتور هاني جوخدار وكيل وزارة الصحة السعودية ، أن فريضة الحج هي اهم فريضة علي مستوي العالم وهذا بسبب تجمع جميع المواطنين لتأديتها من جميع انحاء العالم في فترة زمنية محددة وفي مكان محدد .


وتابع جوخدار  ، أن الخدمة الصحية للحجاج هي أساس الخدمات التي تقدم للحجاج وهذا للوقاية الصحية ، مؤكدا أن اختيار الحجاج هذا العام كان مبني علي تلقي لقاح كورونا.

المملكة العربية السعودية الصحة السعودية موسم الحج وقفة عرفة المسجد الحرام

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