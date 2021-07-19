أخبار التكنولوجيا.. "يوم الصفر" يهدد مليار مستخدم لجوجل كروم ..وهذه الهواتف معرضة للاختراق بسبب ثغرة تستهدف آيفون

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، التي تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

تعد شركة جوجل أحد أكبر الشركات الرائدة فى كاميرات الهواتف الذكية، حيث تعمل على إضافة التحديثات على وحدة كاميرات سلسلة هواتفها الرائدة Pixel، والتى من المتوقع أن يتم إطلاقها فى أكتوبر القادم، بمميزات مذهلة فى الكاميرا، مع العديد من المواصفات العالية.



حذر باحثون في مجال الأمن الإلكتروني أكثر من مليار مستخدم حول العالم من مستخدمي متصفح جوجل كروم من ثغرة خطيرة قد تعصف بأجهزة المستخدمين وتعمل على اختراقهم وتسريب البيانات الشخصية الخاص بهم.



تعمل شركة سامسونج الكورية الجنوبية رائدة الهواتف الذكية على إطلاق هاتف ذكي جديد بميزانية محدودة ومواصفات متميزة من فئة الهواتف المتوسطة، تحت اسم Galaxy A12s، حيث من المتوقع أن يحمل الهاتف العديد من المفاجآت السارة .



أطلقت شركة شاومي الصينية، هاتف الشبابي POCO M3 من فئة الهواتف المتوسطة، تحت علامتها التجارية POCO، والذي يأتي بمواصفات كبيرة للغاية مع سعر مناسب جدا، بالإضافة إلى بطارية عملاقة سعة 6000 مللى أمبير في الساعة.



كشفت تقارير أن الهاكرز قادرون على اختراق ميزة المصادقة Windows Hello المتعلقة بالأمان في نظام ويندوز 10 من شركة مايكروسوفت، وذلك من خلال ستخدام كاميرا USB مزيفة تنقل صورًا بالأشعة تحت الحمراء.



حذر خبراء متخصصون في مجال الأمن الإلكتروني الملايين من مستخدمي هواتف آيفون حول العالم، من ثغرة جديدة تمثل تهديدا خطيرا خاصة بشبكات الواي الفاى التي ازدادت حدتها في الفترة الأخيرة .



كشفت تسريبات أول صور وفيديو عن أول جهاز تابلت تطرح من شركة ريلمي الصينية، وهو جهاز Realme Pad والمتوقع أن تقوم الشركة بإطلاقه خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيأتي الجهاز بتصميم مميز وإمكانات مبهرة بجانب السعر المناسب.



أفاد تقرير جديد نشره موقع WABetaInfo، يعمل واتساب على إضافة مميزات جديدة لمستخدميه من أجل تحسين تجربة استخدامها، حيث ستسمح ميزة جديدة في WhatsApp للمستخدمين بالطعن في حظر الحساب مباشرة من داخل التطبيق في إصدار مستقبلي.