تسريبات تكشف مواصفات خارقة لكاميرا هواتف جوجل Pixel 6 .. سعر و مواصفات

تعد شركة جوجل أحد أكبر الشركات الرائدة في كاميرات الهواتف الذكية، حيث تعمل على إضافة التحديثات على وحدة كاميرات سلسلة هواتفها الرائدة Pixel، والتي من المتوقع أن يتم إطلاقها في أكتوبر القادم، بمميزات مذهلة فى الكاميرا، مع العديد من المواصفات العالية.

وكشفت أحدث التسريبات أن شركة جوجل قامت بإضافة عدسة تليفوتوجرافي للتقريب البصري بدقة 48 ميجابكسل، بميزة التقريب الفائق "ultratele"، لهاتفها القادم Pixel 6 Pro، وتأتي الميزة الجديدة من جوجل بفضل تطبيق Android 12 Google Camera، وفقاً لموقع "Droid Life" التقني.

ومن المتوقع أن تتيح الميزة الجديدة من جوجل للمستخدمين التحكم الكامل فى التقريب والتصغير فى جميع هواتف جوجل الرائدة Pixel.

مواصفات هواتف Pixel 6

وستأتي هواتف Pixel 6 من جوجل بشاشة قياس 6.4 بوصة، من نوع AMOLED مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبت على جانب الهواتف، مع نوتش في أعلى الشاشة للكاميرا السيلفي.



وستحتوي سلسلة هواتف Pixel 6 على كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بعدسة تليفوتوجرافية مع ميزة التقريب البصرى 3x بدقة 48 ميجا بيكسل، وكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابيكسل.

ومن المتوقع أن تعمل هواتف Pixel 6 من جوجل بمعالجات من نوع Snapdragon 875 من شركة كوالكوم الأمريكية والتى ستقدم أداء جيدا أفضل بكثير من معالجات هواتف Pixel 5 ، مع ذاكرة تخزين عشوائي 8 جيجا بايت رام، و 128 و 256 جيجا بايت للمسحة الداخلية.



وستحزم سلسلة هواتف Pixel 6 على بطارية حوالي 4500 مللى امبير في الساعة، فيما سيحتوى هاتف Pixel 6 Pro على بطارية 5000 مللى أمبير، مع نظام التشغيل Android 12 .

السعر المحتمل هواتف Pixel 6

ومن المتوقع أن تأتي هواتف Pixel 6 من جوجل بسعر أعلى من Pixel 5 بسبب الإمكانات الكبيرة التى ستصدر بها، حيث ستبلغ حوالى 700 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 11 ألف جنيه مصرى.

