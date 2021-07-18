احتفالات إلكترونية.. جوجل يحتفي بتتويج الأهلي ببطولة أفريقيا |شاهد

أصبح محرك البحث جوجل يحتفل بالبطولات الكبرى والألعاب الرياضية التنافسية مثل بطولات كرة القدم وبطولات التنس وغيرها، حيث احتفل مؤخرا ببطولة يورو 2020 بالألعاب النارية، وبالأمس احتفل محرك البحث جوجل بفوز النادى الأهلى على فريق كايزر تشيفز الجنوب الأفريقى بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة ، معلنا إحتفاله بالألعاب النارية.

وعند قيام المستخدمين بالبحث عن مباراة النادى الأهلى وكايزر تشيفز أمس، أو ما حدث في المباراة يظهر في نتيجة البحث احتفالا بالألعاب النارية مع إبراز فوز النادي الأهلي بنتيجة 3 للأهلي مقابل صفر للفريق الجنوب الأفريقي حيث تعتبر هذه هي المرة الأولى التى يحتفل بها جوجل بالألعاب النارية بعد تطبيق ميزة الاحتفالات بالبطولات الكبرى.



كما يعطيك جوجل إمكانية الاحتفال أكثر من مرة عند الضغط على زر على شكل ألعاب نارية عند البحث على محرك جوجل في هاتفك الذكي لتعيد الاحتفال أكثر من مرة وأيضا يمكنك مشاركة الاحتفال مع أصدقائك.



وكان استخدم محرك البحث جوجل، هذا النوع من الاحتفالات مؤخرا مع بطولات كبرى مثل بطولة دورى أبطال أوروبا وكذلك بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" والتي فاز فيها المنتخب الإيطالي على الإنجليزى.



كما احتفل محرك البحث جوجل بالألعاب النارية بفوز الأرجنتين على البرازيل في بطولة كأس أمم أمريكا اللاتينية "كوبا أمريكا" كما تم استخدام ميزة احتفالات جوجل بالألعاب النارية مع عدد من بطولات التنس الكبرى.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يقوم فيها جوجل بالاحتفال بالألعاب النارية مع النادى الأهلى، حيث يتزامن احتفال جوجل بالألعاب النارية للبطولات الكبرى مع فوز النادى الأهلى بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي والثانية على التوالي بعد فوزه على نادى الزمالك العام الماضي.

وافتتح النادي الأهلي، التهديف فى الدقيقة 52 عن طريق محمد شريف من تسديدة من تمريرة أكرم توفيق، وأضاف الأهلي الهدف الثاني فى الدقيقة 64 عن طريق محمد مجدي قفشة من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ونجح الأهلي في تسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 73 عن طريق عمرو السولية بعد تدخل الفار، معلنا البطولة العاشرة للنادى الأكثر تتويجا في أفريقيا.