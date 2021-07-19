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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

"يوم الصفر" ثغرة تهدد أكثر من مليار مستخدم لجوجل كروم.. تفاصيل

يوم الصفر تهدد أكثر
يوم الصفر تهدد أكثر من مليار مستخدم لجوجل كروم

حذر باحثون في مجال الأمن الإلكتروني أكثر من مليار مستخدم حول العالم  من مستخدمي متصفح جوجل كروم من ثغرة خطيرة قد تعصف بأجهزة المستخدمين وتعمل على اختراقهم وتسريب البيانات الشخصية الخاص بهم.

 

وأكدت شركة جوجل الأمريكية أنها قد اكتشفت بالفعل ثغرة خطيرة تسمى Zero-day أو يوم الصفر تهاجم مستخدمي جوجل كروم وقامت بتصنيفه ضمن مرحلة الخطورة CVE-2021-30563 ، حيث يعتبر التحذير هو الثالث في غضون شهر واحد فقط. 

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وتعرض ثغرة Zero-day أو يوم الصفر المستخدمين في متصفح جوجل كروم إلى مخاطر هائلة منها تدمير الأجهزة الخاصة بهم، واختراق وتسريب البيانات الشخصية، ومشكلات عديدة في الأداء واستخدام المتصفح. 


وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإنه يجب جميع مستخدمي متصفح جوجل كروم الانتقال إلى الإعدادات ثم الدخول على  المساعدة ثم  حول Google Chrome، وذلكبالنسبة لمستخدمي هواتف أندرويد. 
 

أما إذا كان إصدار المتصفح الخاص بك على Linux و macOS و وويندوز مدرج على تحديث  91.0.4472.164 أو أعلى، فأنت بالفعل آمن، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فابحث عن التحديثات ثم أعد تشغيل المتصفح بمجرد أن يصبح التحديث جاهزًا.

 

وانتشرت الهجمات على متصفح جوجل كروم بشكل خاص في الأشهر الأخيرة ، وعلى الأخص من مجموعة من الهاكرز  يطلقون على أنفسهم PuzzleMaker، و نجحت المجموعة في ربط ثغرة يوم الصفر في كروم لتثبيت برامج ضارة على أنظمة ويندوز، كما أصدرت مايكروسوفت نفسها تحذيرًا أمنيًا عاجلاً لمستخدمي ويندوز حول هذا الأمر في الشهر الماضي.
 

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