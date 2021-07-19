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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيساف يكشف لـ صدى البلد كواليس أغنية انتي الصحاب

إيساف
إيساف

عبّر الفنان إيساف، عن سعادته بردود الأفعال على أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “إنتي الصحاب” والتي طرحها مؤخراُ عبر القناه الرسمية على “اليوتيوب”.

 

وقال إيساف في تصريح لـ “صدى البلد”: “الأغنية كلمات والحان دونجا وتوزيع محمد حريقة، وأنا أشتغلت عليها من كام شهر ولما اتعرضت عليا كان شكل المزيكا مختلف، بس أنا خليت توزيعها مقسوم لان كلامها كله بهجة وفرح وحسيت ان اي حد هيبقى عايز يغنيها لحبيبته بشكل فيه بهجة”.

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تقول كلمات الأغنية :"لو فى كلام هقوله تاني هقول بحبك .. و باقى عمري م الليلادي هعيشه جمبك
انتي اللي ليا بعد ربنا و أهلي  .. ايوا تستاهلي لما اقول مافيش منك .. أنتي الصحاب و العمر و العشرة و الجميلة ".


أنتي اللي هسهر أفضفض ليها في كل ليلة .. أنتي الحياة بالنسبة ليا و لو عليا .. اديكي روحي و روحي برضو تكون قليلة  .. أنتي الجنان و السهر أنتي النصيب و القدر .. أنتي اللي ربنا جابك ليا تعوضيني .. أجمل من أجمل قمر .. من غيره انا قلبي في خطر".
 

إيساف الفنان إيساف انتى الصحاب اليوتيوب دونجا محمد حريقة

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