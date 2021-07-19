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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أروى جودة تهنئ جمهورها بـ عيد الأضحى.. شاهد

اروى جودة
اروى جودة

هنأت الفنانة اروى جودة ، متابعيها بـ عيد الأضحى، ونشرت صورة لها من خلال حسابها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وعلقت أروى جودة قائلة: “ كل سنة و انتم طيبين.. #عيد_اضحى_مبارك ” .


ويذكر أن كشفت الفنانة أروى جودة، تفاصيل مشاركتها فى مسلسل حرب أهلية، قائلة إنها تعرضت لضرب حقيقي من باسل الخياط ضمن أحداث المسلسل.

 

وأضافت أروى جودة خلال لقاء ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها تعمل لأول مرة مع الفنانة الكبيرة يسرا، والتي تمثل علامة هامة فى أي عمل، قائلة: "العمل مع شخصيات مثل يسرا تضيف للعمل وتعطى طاقة للمشاركين فيه".  

 

ولفتت إلى أن فريق العمل جميعه مميز، مضيفة: "كنت هبقى سعيدة حتى لو شاركت في مشهد واحد".


 

عيد الأضحى انستجرام أروى جودة الفنانة اروى جودة

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