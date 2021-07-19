فوائد الصيام لمرضى السكر ..نصائح ودراسات

يصوم الكثير يوم وقفة عرفة، كما ان هناك العديد من فوائد الصيام لن يعرفها الكثير وأبرزها فوائد الصيام لمرضى السكر ، حيث إن الصيام يخفض السكر ولذلك نقدم لكم اليوم كيف يصوم مريض السكر مع ضبط مستويات الأنسولين في الجسم.

- هل الصيام يخفض السكر

يتساءل الكثير هل الصيام يخفض السكر؟ فاذا كنت مصابًا بداء السكري ، قد تكون مستويات السكر في الدم (المعروفة أيضًا باسم جلوكوز الدم) مرتفعة باستمرار، بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف جسمك ويؤدي إلى العديد من المشكلات الأخرى.

كم نسبة السكر في الدم هل أكثر من اللازم؟ ولماذا يعد ارتفاع الجلوكوز ضارًا للغاية بالنسبة لك؟ فيما يلي نظرة على كيفية تأثير مستوياتك على صحتك.

ماهي مستويات السكر في الدم الطبيعية؟

تكون أقل من 100 مجم / ديسيلتر بعد عدم تناول الطعام (الصيام) لمدة 8 ساعات على الأقل. وهم أقل من 140 مجم / ديسيلتر بعد ساعتين من تناول الطعام.

خلال النهار ، تميل المستويات إلى أن تكون في أدنى مستوياتها قبل الوجبات مباشرة. بالنسبة لمعظم الأشخاص غير المصابين بداء السكري ، تتراوح مستويات السكر في الدم قبل الوجبات بين 70 إلى 80 مجم / ديسيلتر. بالنسبة لبعض الناس ، 60 هو طبيعي ؛ للآخرين 90.

هل الصيام يخفض السكر؟ يختلف بشكل كبير أيضًا لن ينخفض ​​مستوى الجلوكوز لدى العديد من الأشخاص إلى أقل من 60 ، حتى مع الصيام لفترات طويلة.

عند اتباع نظام غذائي أو الصوم ، يحافظ الكبد على مستوياته الطبيعية عن طريق تحويل الدهون والعضلات إلى سكر قد تنخفض مستويات عدد قليل من الأشخاص إلى حد ما.



- صيام مريض السكر النوع الثاني

قد يحتار البعض في صيام مريض السكر النوع التاني، ولكن في السنوات الأخيرة ، ظهر الصيام كطريقة جديدة لعلاج مرضى السكري من النوع 2، هناك تقارير قصصية عن مرضى فقدوا الوزن ، وتحسنت مستويات السكر في الدم لديهم بشكل ملحوظ ، ولم يعودوا بحاجة إلى تناول أدوية السكري. يبدو أن مرضهم في حالة مغفرة - إن لم يتم الشفاء تمامًا.

ومع ذلك ، فإن إخصائيي الغدد الصماء الأطباء الذين يعالجون مرض السكري بشكل روتيني وكذلك إخصائيي التغذية ، متشككون.

وهم يشيرون إلى نقص الدراسات الرئيسية التي تثبت أن هذا النهج فعال وآمن على المدى الطويل. بعد كل شيء ، يتطلب الصيام المتقطع تغييرًا كبيرًا في عادات الأكل ويبقى أن نرى عدد الأشخاص الذين يمكنهم الالتزام به.

أول شيء يجب أن تعرفه هو أن هناك طرقًا مختلفة للقيام بالصيام المتقطع وهو في الأساس عدم تناول الطعام لفترات زمنية معينة.

وكان الصيام جزءًا من الثقافة الإنسانية لآلاف السنين، تشجع معظم الأديان الرئيسية المؤمنين بها على تقييد تناول الطعام خلال أوقات معينة.

لكن صيام مريض السكر النوع الثاني جديد نسبيًا، حيث تم الترويج للفكرة دوليًا من قبل الدكتور جيسون فونج - أخصائي أمراض الكلى (أخصائي الكلى) في مستشفى سكاربورو والمدير الطبي لعيادة الإدارة الغذائية المكثفة في تورنتو.

من خلال سلسلة من الكتب ومقاطع الفيديو على اليوتيوب ، استقطب الدكتور فونغ متابعين مخلصين مقتنعين بأنه يمتلك الحل لمشاكل مرض السكري لديهم.

يتذكر قائلاً: "لقد خطر لي أن الصيام هو خيار علاجي غير مستغل لفقدان الوزن". "لقد بدأت في القيام بذلك منذ خمس سنوات ، وحصل الكثير من الناس على نتائج جيدة بشكل لا يصدق - لقد عكس مرض السكري لديهم ."وبدأ العلاج بطريقة صيام مريض السكر النوع الثاني.

النوع 2 هو الشكل الأكثر شيوعًا لمرض السكري ويمثل 85 إلى 90 في المائة من الحالات. يتطور عادةً في وقت لاحق من الحياة وغالبًا ما يرتبط بزيادة الوزن.

يعتقد الدكتور فونغ أن المجتمع الطبي "يعالج مرض السكري من النوع 2 بشكل غير صحيح". وهو يجادل على وجه الخصوص بأن الأدوية المستخدمة لإزالة السكر من مجرى الدم تؤدي في نهاية المطاف إلى حشو الخلايا بالجلوكوز ، والذي يتحول إلى دهون. "حتى لو تحسن مستوى السكر في الدم ، يزداد وزنك ويزداد مرض السكري سوءًا."

وفقًا للدكتور فونغ ، فإن الخلايا مقاومة للأنسولين لأنها تمتلئ بالفعل إلى الحد الأقصى بالجلوكوز. يقارن مقاومة الأنسولين بحقيبة مليئة بالملابس. يشرح أنه لا يمكنك الحصول على المزيد من الملابس دون إخراج بعض الملابس.

لذلك فإن صيام مريض السكر النوع التاني مفيد حيث ان "فترات الصيام تسمح للجسم بحرق السكر الزائد ومن ثم تستجيب الخلايا للأنسولين مرة أخرى."

كما يشجع المرضى على تعديل نظامهم الغذائي ، من خلال تقليل الكربوهيدرات المكررة - مثل الخبز والمكرونة المصنوعة من الدقيق الأبيض - والتي يتحول الجسم بسرعة إلى جلوكوز ، وعن طريق إضافة الدهون الصحية الموجودة في الأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون.

ويصر على أن "داء السكري من النوع الثاني هو مرض قابل للعكس تمامًا" ، متحدًا الفكرة التقليدية التي تعتبر حالة مزمنة وغالبًا ما تكون تقدمية.

يوافق الدكتور فونغ على أنه لن ينجح الجميع في الصيام . كما يشير إلى أن المرضى يحتاجون إلى إشراف طبي - خاصة إذا كانوا يتناولون أدوية السكري. من المحتمل أن تحتاج جرعات الأدوية إلى تعديلها بمرور الوقت.

يقول إن مرضى السكري يجب أن يجربوه على الأقل. "إذا لم تعجبك ، أو شعرت بتوعك ، يمكنك التوقف على الفور."

لكن من غير المرجح أن يوصي معظم الأطباء بالصيام المتقطع دون مزيد من الأدلة العلمية على أنه يمكن أن يؤدي إلى نتائج دائمة.



- كيف يصوم مريض السكر

لكيفيّة التّعامل مع مرض السّكري خلال هذا الشهر الفضيل فان أكثر مشاكل إضطراب مستويات السكر في الدم تظهر خلال هذه الفترة بسبب إختلاف العادات اليومية و طبيعة العادات الغذائية دون العلم بالتعديلات الواجب القيام بها على العلاج لتتناسب مع متطلبات الصيام وكيف يصوم مريض السكر



فان الأشخاص الذين ينصحوا بعدم الصيام :

1- الذين ليس لديهم إدراك لهبوط مستوى السّكر في الدّم لعدم ظهور الأعراض عليهم.

2- المرضى الذين يعانون من مضاعفات مرض السكري مثل مشاكل شبكية العين، مشاكل القلب و قصور في وظائف الكلى.

في حال كان وضع المريض العام مستقر ونعرض لكن كيف يصوم مريض السكر:



1- زيارة الطبيب لإعلامه بنيّة الصيام ليتم تقييم وضعه كاملاً و إعطائة الإرشادات المناسبة حسب وضعه.

2- تعديل مواعيد العلاج لتؤخذ عند موعد الإفطار و السحور.

3- تعديل الجرعات يتم بعد إستشارة الطبيب و لكن بشكل عام فإنّ الجرعة الكاملة تؤخذ وقت الإفطار أمّا الجرعة التي تؤخذ وقت السحور فتقلل للوقاية من نوبات هبوط السكر.

4- عدم تأخير الإفطار.

5- تأخير السحور لآخر وقت قبل آذان الفجر.

6- تجنب المأكولات و المشروبات الغنية بالسكر قدر المستطاع و إستبدالها بشرب الماء.

7- تجنب المأكولات الغنية بالدهون.

8- الإكثار من تناول الخضار و الفواكه.

9- مراقبة مستويات السكر في الدم عن طريق أخذ القياسات بشكل منتظم خصوصاً في الأيّام الأولى من الصيام، عادةً ما ننصح المرضى باخذ قياس قبل الإفطار و السّحور و آخر بعد الإفطار و السحور بساعتين.

في نهاية المطاف فإن الشخص هو طبيب نفسه فإذا لاحظ أنّه لا قدرة له على الصيام بعد تجربة الساعات الأولى من الصيام فلا حرج عليه.



- علاج السكري بالصيام

يعد علاج السكري بالصيام أحد أكثر استراتيجيات الشفاء ، وقد يكون الصيام تمكرين للجسم لأنه غير مريح للغاية ويمكن أن يكون مؤلمًا تمامًا عند البدء لأول مرة. ولكن تمامًا مثل التمرين ، فكلما طورت لياقتك البدنية في الصيام ، ستصبح أكثر سهولة ومتعة.

معظم الناس يشعرون بقلق بالغ إزاء ما قد يتعرضون له في صيام ممتد

الفوائد التحويلية للصيام

هناك العديد من الفوائد في استراتيجيات الصيام الطويلة والمتقطعة زمنها علاج السكري بالصيام ، ولكن هناك الحالات الخطيرة التي يجب ان يتوخي الحذر في الصيام مع استشارة الطبيب قبل الصيام لضبط الانسولين والكلوجوز بالجسم، حيث ان حالة كل مريض تخاتلف عن الاخري ، فهناك الممنوعين من مرضي السكر من الصيام

قد أظهرت الدراسة اتجاهاً معاكساً مهمّاً لمستوى السكّري في الفئران، التي اتّبعت نظام الصيام لمدة 4 أيام في كل أسبوع. واستعادت القوارض القدرةَ على إنتاج الأنسولين وخفّضت مقاومة الأنسولين، وأظهرت مستويات أكثرَ استقراراً لسكّر الدم. وانطبق ذلك أيضاً حتى على الفئران التي كانت تمر بالمراحل المتأخرة من المرض.

عملت دوراتُ النظام الغذائيّ على تنشيط الجينات في الفئران الناضجة، التي تكون فعّالة في العادة في البنكرياس النامي في الفئران الأجنّة. وتسببت الجينات في إنتاج بروتين يدعى نيروجينين3 (Ngn3)، وبالتالي توليد خلايا "بيتا" جديدة صحيّة منتجة للأنسولين.

كما قام لونغو وفريقه بدراسة خلايا البنكرياس التي تمت زراعتها والمأخوذة من متبرّعين من بني البشر، فوجدوا أنّ الصيام زاد من إنتاج البروتين (Ngn3) وسّرع إنتاج الأنسولين في الخلايا المصابة بالنوع الأول من السكري وتشير النتائج إلى أنّ النظام الغذائيّ الذي يشبه الصيام إلى حدّ ما، ربما يعالج مرض السكري لدى البشر.



هل الصيام يخفض السكر التراكمي

يحتار الكثير في الاجابة علي سؤال “ هل الصيام يخفض السكر التراكمي " حيث عطي الصيام مستويات السكر في الدم أدلة حيوية حول كيفية إدارة الجسم لسكر الدم.

يميل سكر الدم إلى الذروة بعد حوالي ساعة من تناول الطعام ثم ينخفض ​​بعد ذلك.

تشير مستويات السكر المرتفعة في الدم أثناء الصيام إلى مقاومة الأنسولين أو الإصابة بمرض السكري ، في حين أن انخفاض سكر الدم الصائم بشكل غير طبيعي قد يكون بسبب أدوية السكري.

يمكن أن تساعد معرفة وقت الاختبار وما الذي تبحث عنه في الحفاظ على صحة الأشخاص ، خاصةً إذا كانوا مصابين بداء السكري أو معرضين لخطر الإصابة بهذه الحالة، تختلف مستويات السكر في الدم على مدار اليوم ومع تناول الطعام ، لذلك لا يمكن أن تكشف قراءة واحدة لسكر الدم مدى جودة أو عدم معالجة الشخص للسكر.



- تأثير الجوع على مريض السكر

تأثير الجوع علي مريض السكر هو احد أكثر الجوانب صعوبة في التعايش مع مرض السكري هو أنه يمكن أن يجعلك أكثر جوعًا للشيء الوحيد الذي يؤثر على نسبة السكر في الدم: الطعام وبشكل أكثر تحديدًا ، الأطعمة السكرية .

هذه الحالة تسمى Polyphagia وهي في الأساس "جوع مفرط". إنه شائع جدًا لدى مرضى السكري.

وقد يعاني مرضى السكر بالتأكيد من كثرة الأكل المستمرة ، إلا أنها شائعة بشكل خاص في الأشخاص المصابين بداء السكري لأن مستويات السكر المرتفعة والمنخفضة في الدم يمكن أن يكون لها تأثير كبير على شهيتك.

الجوع المفرط

ارتفاع السكر في الدم هو "ارتفاع نسبة السكر في الدم" وبينما يعتبر أي شيء يزيد عن 140 مجم / ديسيلتر "أعلى من المعتاد" ، تبدأ الآثار الجانبية للجوع عندما يتجاوز سكر الدم خط 250 مجم / ديسيلتر. وكلما طالت مدة بقائه حوالي 250 مجم / ديسيلتر ، ستصبح هذه الرغبة الشديدة أقوى.

هذا سبب شدة الأكل مزعج بشكل خاص لأنه كلما تناولت المزيد من الطعام ، ارتفع مستوى السكر في الدم ، وبعد ذلك ، أصبح جوعك المفرط أقوى أيضًا.

يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى زيادة شغفك بالطعام ، وعلى وجه الخصوص السكر ، لأن جسمك يعتمد على توصيل الجلوكوز في كل ثانية من أجل القيام بوظائفه.

عندما لا يكون هناك ما يكفي من الأنسولين للاستفادة فعليًا من هذا الجلوكوز ونقله إلى دماغك وخلايا أخرى في جميع أنحاء الجسم ، فإن دماغك يشير إلى إشارة الجوع الخاصة به.

ومرة أخرى ، إنها حلقة مفرغة لأنه كلما تناولت المزيد من الطعام ، كلما ارتفع مستوى السكر في الدم ، زادت حدة شغفك بالسكر.