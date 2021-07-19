محافظ القليوبية يستقبل وفد الكنيسة القبطية بالخصوص للتهنئة بالعيد

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمكتبه بديوان عام المحافظة نيافة الأنبا سيداروس أسقف الخصوص وعزبة النخل والمرج ووفدا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالخصوص للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.

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ورحب محافظ القليوبية بوفد الكنيسة مؤكدًا اعتزازه وتقديره بالروابط المتينة والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري، داعيًا الجميع من أبناء المحافظة للعمل بروح الفريق الواحد لاستكمال مسيرة التنمية وتحقيق المصلحة العامة للمواطنين .



وأعرب محافظ القليوبية عن سعادته بهذه التهنئة التي تؤكد على سلامة وقوة النسيج الوطني المصري معبراً عن مشاعر التقدير لهذه الزيارة داعياً الله عز وجل أن يعيد مثل هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.



وقال "الهجان" أدعو الله أن تكون أيامنا كلها أعياد، وأن نجتمع جميعا على قلب رجل واحد في ظل قيادة رائد المسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي ندعوا له من هذا المكان بمزيد من التوفيق لاستكمال مسيرة البناء والإنجاز.



ومن جانبه أكد وفد الكنيسة القبطية بالخصوص حرصه على الزيارة وتقديم التهنئة تأكيدا لروح المواطنة التي تجمع المصريين بمختلف معتقداتهم وطوائفهم والعمل تحت شعار الوطن والإنتماء من أجل رفعة الإنسان داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كيد الحاقدين .



من ناحية اخري إستقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وفد الكنيسة الإنجيلية بمدينة بنها للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وكان على رأس الوفد القس إيميل أنور صليب راعي الكنيسة الإنجيلية ببنها.



وقدم وفد الكنيسة الانجيلية أسمى وأرق التهاني لمحافظ القليوبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيين دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن وأن يزول الوباء، ويحفظ الله مصر والمصريين.



ومن جانبه، عبر محافظ القليوبية عن شكره وتقديره لوفد الكنيسة، مؤكدا على النسيج الوطنى الواحد بين أبناء الوطن، تلك المشاعر التى تتجسد دوما فى المناسبات وجميع الأوقات، لافتا إلى أهمية دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية، مؤكدا أن الأعياد الدينية والوطنية تبرز عمق الأخوة بين أبناء الوطن الواحد والتي تتجلي في أبهى صورة لها بالقليوبية.



وأكد المحافظ على أهمية الترابط والتلاحم بين أبناء الشعب المصري، خلف قيادته السياسية لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وكان محافظ القليوبية قد وجه بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية وكافة القطاعات الخدمية والتي يتردد عليها المواطنين، تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك.



وقال المحافظ انه تابع مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء جاهزية المجازر الحكومية المتواجدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة والتأكد من إنتظام سير العمل بها ، إستعدادا لإستقبال المواطنين لذبح الأضاحى بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك ، مؤكدا على ضرورة توافر الصرف الصحي والمياه الجارية ومصادر للكهرباء بديله في حاله حدوث إنقطاع للكهرباء داخل المجازر حفاظا على سلامة اللحوم من إرتفاع درجه حرارة الجو أثناء عمليات الذبح .



وأكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري لتوفير مستلزمات عملية الذبح داخل المجزر وصيانة الأختام المستخدمة فى ختم اللحوم وتوفير المادة الملونة المستخدمة لأختام اللحوم ، كما شدد على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات الذبح وآثاره من الدماء وروث الحيوانات ، فضلا عن إجراء اعمال التعقيم داخل المجازر ومحيطه الخارجي قبل وبعد عمليات الذبح ، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال التواجد بالمجزر حفاظاً على سلامة الجميع.

وناشد محافظ القليوبية المواطنين ، الإلتزام بذبح الأضاحى بالمجازر، وعدم الذبح أمام المنازل بالشوارع لضمان سلامة اللحوم والحد من التلوث البيئي وانتشار الأمراض والأوبئة.



واكد الهجان أنه سيتم تفعيل غرف العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالمراكز لإستقبال الشكاوى والعمل على حلها فورا على تليفون واستقبال شكاوى المواطنين وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم ( 01002782373) بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (114) أو رسائل الواتس آب (01119992624- -01555573040)

من جانبه صرح المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب فى القليوبية، إنه أصدر تعليماته بتشغيل جميع محطات مياه الشرب بكامل طاقتها خلال عيد الأضحى المبارك بالإضافة إلي المحطات الارتوازية ورفع درجة الاستعداد وذلك نظرا للاستهلاك المتزايد خلال اجازه عيد الاضحي.

وأشار مجاهد، إلى إنه أصدر توجيهاته لمدير الأفرع بالمرور علي محطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي للتأكد من العمل بكامل طاقتها، وشدد علي الالتزام بالنوبتجيات خلال عيد الأضحى المبارك.



وناشد رئيس شركة مياه القليوبية، المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك مياه الشرب لضمان استمرار الخدمة لجميع المواطنين ومنع استخدام خراطيم المياه ورش الشوارع وأن تكرار شكاوي المواطنين من ضعف وانقطاع المياه ناتج عن الإسراف في استخدام المياه من بعض المواطنين ووجه بتحرير محاضر للمخالفين.



ودعا المهندس مصطفي مجاهد، جموع المواطنين بحسن التعامل مع خدمة الصرف الصحي وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي بها لمنع حدوث طفوحات بالشوارع وتكدير المواطنين.