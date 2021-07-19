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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قوى عاملة البرلمان: العامل المصرى وقود معركة البناء بالجمهورية الجديدة

العامل المصري
العامل المصري

قال النائب، عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، إنه كان هناك 80 % قطاع عام ، اليوم الواقع انعكس تماما وأصبح هناك حوالى ما يقرب 80% قطاع خاص ، والقطاع الخاص من الركائز الأساسية فى الدولة ، واليوم ندعمه  بكل ما نملك من تشريعات وقوانين.

 

وأشار “ يحيي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه وفى دور الإنعقاد الأول، كان هناك مجموعة من القوانين تخص القطاع الخاص كلها تصب في مصلحته ، وذلك لأن  القطاع الخاص يعطي فرص كبيرة للعمل ، كما أنه يفتح بابا أكبر للإنتاج ، والتصدير، علاوة على مساهمته فى توفير العملة الصعبة.

 

وأكد أنه كان هناك قوانين أخرى خدمت القطاع الخاص ، بشكل مباشر، كما أن الدولة أتاحت لهذا القطاع حوافز للاستثمار تشجيعا له ، ولم تغفل الدولة عن رجال الأعمال الجانب المستثمرين في مصر ، بل أتاحت لهم حق التمتع بنفس المزايا التى يحصل عليها القطاع الخاص.

 

وأوضح أمين قوى عاملة النواب أن القانون الذي تم وضعه ، لم يميز بين المصري والأجنبي ، وكفل لهم حقوقهم كاملة، وكان لهذا المردود الإيجابي الأكبر على الدولة، من جهة من خلال توفير العملة الصعبة ، من خلال الزيادة فى الاحتياط النقدي الأجنبي ، وتقليل نسب التضخم ، وزيادة التنمية،  و وجود إنتاج متميز وبجودة جيدة ، اليوم نعترف بأن الدولة المصرية تبني من جديد على يد قيادة سياسية حكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء من إنجازته فى الإصلاح الإداري، والإجتماعي ، وتصب كلها فى مصلحة المواطن المصري فى المقام الأول.

 

وأضاف “ يحيي” أن الرئيس السيسي ، أولى  عمال مصر من الجنسين اهتماما كبيرا علي كافة المستويات، ووضع العامل المصرى فى مكانته الصحيحة ، واهتم بتوفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج، باعتبار أن العامل المصرى هو وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة، ووضع نصب عينيه تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا ،عبر جملة من المشروعات التى ترفع من مستواهم المعيشى، وتؤمن لهم حياة كريمة ينعمون بها .

القطاع الخاص القوى العاملة مجلس النواب التصدير العملة الصعبة النقدي الأجنبي التضخم المشروعات

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