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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرارات عاجلة من الكاف بشأن كأس العالم ودوري السوبر الأفريقي

الكاف
الكاف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن تفاصيل اجتماع لجنته التنفيذية، الذي أقيم قبل 3 أيام في العاصمة المغربية الرباط.

وقال بيان صادر عن كاف، " قدمت اللجنة التنفيذية دعمها لمشروع تنظيم بطولة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين ، والذي تمت صياغته خلال مؤتمر فيفا الأخير وطلبت اللجنة إبلاغ فيفا بهذا الاستقبال الإيجابي للفكرة".

وكذلك، بحسب بيان كاف، أبلغ الأمين العام ، فيرون موسينجو أومبا ، اللجنة التنفيذية بنتائج التقرير النهائي للتدقيق الذي أطلقته شركة برايس ووترهاوس كوبرز في مارس 2021.

وأضاف البيان "وتأكيدا على التزامها بالحوكمة الرشيدة ، قدمت اللجنة التنفيذية دعمها للأمين العام للتنفيذ السريع لتوصيات شركة برايس ووترهاوس كوبرز واستكشاف النتائج القانونية لنتائج هذا التقرير. سيؤدي تنفيذ هذه التوصيات إلى جعل كاف أكثر جاذبية لشركائه الحاليين والمحتملين والجهات الراعية ، كما أشار الرئيس باتريس موتسيبي في برنامجه المكون من 10 نقاط".

وكذلك، أصدرت اللجنة التنفيذية تعليماتها إلى لجنة المسابقات بين الأندية لتسريع دراسة جدوى مشروع دوري السوبر الإفريقي.

علاوة على ذلك ، أعلنت اللجنة التنفيذية عن التقويم الأول لمسابقات الأندية لموسم 2021/2022:

أعلن الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف”، موافقته على إقامة دوري السوبر.

وأكد موتسيبي في مؤتمر صحفي عُقد بعد انتهاء الجمعية العمومية للكاف والتي أقيمت اليوم، بأن الاتحاد وافق على إطلاق مشروع دوري السوبر الأفريقي على أن يتولى الموريتاني أحمد ولد يحيى مسئولية تنظيمه، مؤكدًا أنه سيساعد كافة الاتحادات ماديًا، وكذلك الأندية.

وقال موتسيبي:" دوري السوبر ستكون بطولة شاملة بشكل أساسي لجذب الأموال لتطوير كرة القدم الأفريقية.. ستقدم البطولة موارد مالية تنافسية للأندية المشاركة لتمكينها من الاحتفاظ بأفضل اللاعبين في القارة"

وشدد موتسيبي أن التأهل سيكون ممكنًا لدوري السوبر الأفريقي حيث تنص المعايير على أنه إذا وصل النادي إلى مستوى معين من التنافسية ، فسيتم دعوته إلى االبطولة.

وكان 12 فريقًا من أكبر الفرق الأوروبية قد أعلنت إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي، قبل أن تنسحب 9 منها.

وتشير بعض التقارير الصحفية أن دوري السوبر الأفريقي سيضم 20 فريقًا من أفضل الفرق الأفريقية، بدلًا من دوري أبطال أفريقيا، وسيعود على الأندية بكثير من الأموال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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