العراق يحذر من كورونا: الوضع الوبائي بات خطيرًا ولا نستطيع اجتياز الأزمة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، أن الوضع الوبائي في العراق، بات خطيرا جدا، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا.

وقال الوكيل الفني والمكلف بإدارة وزارة الصحة، هاني العقابي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن هناك عددا كبيرا من المرضى في المستشفيات وهم من الحالات الخطرة، مضيفًا أن “وزارة الصحة أعدت بيانات للتعامل مع الوباء منذ دخوله ونناشد الجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية وخصوصا الزوار في زيارة عرفة”.

وتابع: “عدد المرافقين مع المريض كبير جدا وأغلبهم غير ملتزمين بالإجراءات الوقائية ولا يرتدون الكمامة”.

وأردف: “عدد الكوادر الطبية في المستشفيات غير كافٍ بسبب الأعداد الكبرى للمصابين”.

وأشار العقابي إلى أن الوزارة لا تستطيع اجتياز أزمة الوباء وتقليل عدد الداخلين إلى المستشفيات إلا بأخذ اللقاح، موضحًا أن “أعراض الفيروس خطيرة جدا ومن الصعب تحملها والخلاص من ذلك الخطر هو بالتطعيم”.

وأكد العقابي أن العراق الآن في ذروة الموجة الثالثة وهي تتطور وعدد الإصابات والوفيات في تزايد مستمر، مشددًا على ضرورة تعزيز القوات الأمنية تواجدها في جميع المستشفيات لردع من يقف أمام تقديم الخدمات للمرضى ومنع دخول المرافقين.