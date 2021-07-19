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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم العالي: تشغيل مشروع الاختبارات الإلكترونية بكليات القطاع الطبي %95

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، حول الموقف التنفيذي لمشروع الاختبارات الإلكترونية الذي يتم تطبيقه على كليات القطاع الطبي كمرحلة أولى، بالجامعات الحكومية المصرية، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.

وأفاد التقرير بالقيام بنحو 84 زيارة ميدانية للجامعات المصرية لمعاينة مراكز الاختبارات الإلكترونية بعدد 26 جامعة، والتي انتهت إلى أن معدلات الإنجاز للأعمال المطلوبة لتشغيل المنظومة أوشكت على الانتهاء، ووصلت نسبة الإتمام إلى 95%.

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وأوضح التقرير أنه تم التوريد  لأجهزة الحاسب الآلي بنسبة 80% في جميع كليات القطاع الصحي (طب بشري – طب الأسنان – صيدلة – علاج طبيعي -تمريض) ضمن المرحلة الأولى للمشروع، والتي تبلغ تكلفتها نحو 1.1 مليار جنيه.

وأضاف التقرير أنه تم عقد اختبارات إلكترونية بامتحانات نهاية العام الدراسي 2020/2021 في 24 كلية من كليات القطاع الطبي بـ 10 من الجامعات الحكومية على برمجيات نظام الاختبارات الإلكترونية، وذلك بجامعات ( عين شمس - حلوان - بنها - طنطا - بورسعيد – السويس - بني سويف - جنوب الوادي –الفيوم – المنصورة)، بمشاركة نحو أكثر من 54 ألف طالب، وبنسبة حضور 93.14%.

ونوه التقرير إلى تقدم أعمال التجهيزات بمراكز الاختبارات الإلكترونية، حيث انتهت 20 جامعة من التجهيزات بنسبة أكثر من 90%، منهم 6 جامعات وصلت أعمال التجهيزات فيها إلى 100% وبلغ عدد أجهزة الحاسب الآلي بمراكز الاختبارات نحو 18112 جهازًا ووصل عدد الخوادم الموردة (servers) إلى 34 خادمًا، وبلغ عدد موزعات الشبكات الموردة 799 موزعًا، وتم توريد 41 جهاز راوتر.

وتناول التقرير موقف توريدات وتركيبات أجهزة الجامعات الذكية للمرحلة الأولى من المشروع، حيث تم توريد 26 خادمًا (HCI)، و351 موزع شبكات (Swiches)، و52 من الحوائط النارية (Fire Wall)، و40 جهازًا لتأمين المواقع الإلكترونية (WAF).

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