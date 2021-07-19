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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يعلق على رفض طالبان للوجود التركي في أفغانستان

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن تركيا تنوي إجراء محادثات مع حركة طالبان، التي ترفض السماح لأنقرة بإدارة مطار كابول بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية: "سنرى أي نوع من المحادثات يمكن أن نجريها مع طالبان ونرى إلى أين ستأخذنا".

وأضاف: “أفغانستان بلد الأغلبية الساحقة من سكانه مسلمون، واستمرار طالبان في السيطرة على المناطق ليس نهجا صحيحا”.

ولم تقف الحركة الأفغانية المتشددة مكتوفة الأيدي بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وأثبتت بكل وضوح رغبتها في العودة للسلطة، علاوة على ذلك، تحذر طالبان تركيا من إبقاء قواتها على أراضي أفغانستان بعد انسحاب القوات الغربية.

وقالت حركة طالبان في بيان إن "قرار الأتراك ليس حكيما، إنه انتهاك لسيادتنا ولوحدة وسلامة أراضينا وهو مخالف لمصالحنا الوطنية".

وأضاف بيان طالبان "قرار حكومة تركيا بالاستمرار في احتلال أفغانستان سيضر بهذه العلاقة وينمي مشاعر الكراهية والعداء لأنقرة في أفغانستان".

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