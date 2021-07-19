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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الثانوية العامة.. اعرف مكانك في تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2021

كلية الذكاء الاصطناعي
كلية الذكاء الاصطناعي

يشهد تنسيق الجامعات للعام الجديد 2021 / 2022 ، وجود العديد من كليات الذكاء الاصطناعي فى عدد من الجامعات المصرية، بالإضافة إلى أن تخصصات الذكاء الاصطناعي وذلك بكليات الحاسبات والمعلومات، ويندرج ذلك جميعا تحت تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2021.

 

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2021

 

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2021.. أنطلق مجال الذكاء الاصطناعي داخل الجامعات المصرية العام الدراسي 2019 – 2020 ، وذلك مع إنشاء كلية للذكاء الاصطناعي الأولى في مصر بجامعة كفر الشيخ، والتي تضم 4 أقسام أساسية ، وهي: "برمجة الآلة واسترجاع المعلومات - والروبوتات والآلات الذكية - علوم البيانات - وتكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة".


وقبل تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2021 لابد من العلم أن نظام الدراسة فى كلية الذكاء الاصطناعي هو 4 سنوات، والتي يحصل من بعدها الطالب على بكالوريوس في علوم الذكاء الاصطناعي.

 

بينما تقبل كلية الذكاء الاصطناعي الطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة بشعبتي علمي رياضيات وعلمي علوم، وذلك طبقا للحد الأدنى للقبول الذي يحدده مكتب التنسيق.


والأوراق المطلوبة للتقديم بتنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2021 هي:

 

1 -  جواب او بطاقة الترشيح

2 - صور شخصية وصورة للكشف الطبي(8 صور)

3 - شهادة ميلاد حديثة مطبوع عليها الرقم الثلاثي وصورة منها

4 - صورة لبطاقة الرقم القومي 

5 - التجنيد استمارة 2 جند و استمارة 6 جند من مكتب التجنيد

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تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي علمي رياضة
تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي علمي علوم 2020

 

جاء تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي في القاهرة بنسبة 93.4%، وأما الأقصر والمنوفية وصل إلى نسبة 91.58%.، وفي حلوان بنسبة 91.58%، وأما في طنطا جاء بنسبة 93.4%، وأما الزقازيق جاء نسبة التنسيق 92.7%، وفي دمنهور 93.8%، وفي بنها 91.82%، وكفر الشيخ 92.5%، ومن المتوقع إلا يختلف تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2021 عن العام الماضي بنسب كبيرة.

 

كلية الذكاء الاصطناعي علمي علوم ٢٠٢٠


وأقر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن قبول  كليات الذكاء الاصطناعي لطلاب الثانوية العامة شعبة العلوم وذلك ابتداء من العام الماضي ، بعد أن كانت مقتصرة علي شعبة علمي الرياضة وعدد من الاقسام الخاصة لعلمي العلوم والذي سيطبق ايضا بـ" تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2021 " .


وظائف الذكاء الاصطناعي في مصر

 

وقبل التعرف على تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2021 لابد من التعرف على ما تقدمه كليات الذكاء الأصطناعي واقسامها بالجامعات المصرية، وذلك من خلال إقامة ملتقى سنوي لتوفير فرص عمل للطلاب الخرجين، حيث تتميز البرامج المرتبطه بالذكاء الاصطناعي بارتباطها الوثيق بسوق العمل والتفاعل مع المجتمع، وذلك من خلال تحديد الاحتياجات اللازمة في مواصفات الخريج بالإضافة إلى إدراج ذلك بمحتويات المقررات الدراسية وذلك لإكساب الطالب التقنيات والمهارات لمواكبة هذه الاحتياجات.

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