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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مبروك|تعليق آبي أحمد بعد إعلان إثيوبيا نجاح الملء الثاني لـ سد النهضة

آبي أحمد
آبي أحمد

علق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على إعلان أديس أبابا نجاح الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.

وكتب آبي أحمد، تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الاثنين قال فيها: "مبروك الانتهاء من الملء الثاني في سد النهضة" على حد تعبيره.

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انتهاء الملء الثاني

وكانت إثيوبيا، أعلنت اليوم الاثنين، الانتهاء من عملية الملء الثاني لسد النهضة بنجاح، وتخزين الكمية الكافية من المياه لتشغيل مولدات الكهرباء.

وقال وزير الري والمياه الإثيوبي، سيليشي بكيلي، عبر حسابه على موقع “تويتر”: “تم الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة وتدفق الماء إلى قمة السد نهنئ جميع الإثيوبيين وأصدقاء إثيوبيا”.

ونشر بكيلي صورا عبر حسابه على موقع “تويتر” تظهر اكتمال عملية الملء الثاني لسد النهضة، والتوربينات المركبة داخل السد لتوليد الكهرباء.

وطمأن بكيلي مصر والسودان، بعدم "وجود أي ضرر" جراء اكتمال الملء الثاني لسد النهضة.

وأضاف "تدفق المياه إلى دولتي المصب سيستمر بانتظام من خلال الفتحتين الموجودتين بسد النهضة لتمرير المياه".

وتابع: "نطمئن دولتي المصب بأنه لن يلحق بهما أي ضرر".

وأوضح الوزير الإثيوبي أن كمية الأمطار ساهمت في سرعة الملء الثاني للسد الذي أثار خلافا مع القاهرة والخرطوم، داعيا الجميع إلى التعاون والتنمية المشتركة.

وأشار بكيلي إلى أن "سد النهضة يحمل فوائد كبيرة لمصر والسودان ويعد حارسا لدول المصب ضد تغيرات المناخ كما أنه وسيلة للتطوير والازدهار معا"، على حد تعبيره.

يذكر أن المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول آلية ملء وتشغيل سد النهضة متوقفة منذ فشل الجولة الأخيرة التي عقدت في كينشاسا في أبريل، ورغم ذلك فإن إثيوبيا ماضية في عملية الملء والتشغيل للسد.

وعلى مدار الجولات السابقة تمسكت القاهرة والخرطوم بالتوصل لاتفاق ملزم قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة، وهو ما ترفضه إثيوبيا.

رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أديس أبابا الملء الثاني لسد النهضة سد النهضة

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