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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكنيسة المارونية بمصر تحتفل بعيد القديس مار شربل

الكنيسة المارونية
الكنيسة المارونية بمصر تحتفل بعيد القديس مار شربل

احتفلت مساء أمس، الكنيسة المارونية بمصر بعيد القديس مار شربل، حيث ترأس الصلاة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، وذلك بكاتدرائية القديس يوسف المارونية بالظاهر بالقاهرة.

شارك في الصلاة صاحب النيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة بمصر، والأب جورج خطار، والأب چو طيره، والفرير جورج عبسي، رئيس الهيئة المصرية لمدارس الفرير، وفريق الكورال، والمؤمنين. وألقى سيادة المطران جورج شيحان كلمة العظة بعنوان "شربل القديس لكنيسة اليوم". واختتمت الصلاة بالتطواف الاحتفالي بأيقونة القديس شربل.

 المطران شيحان أقام مزارًا للقديس مار شربل، وكرسه في شهر مارس الماضي، وذلك داخل كاتدرائية القديس يوسف المارونية بالظاهر بالقاهرة، حيث يُعد هذا المزار هو الأول للقديس شربل بمصر.

الكنيسة المارونية عيد القديس مار شربل المطران جورج شيحان كاتدرائية القديس يوسف المارونية رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية الكاثوليك الأنبا توماس عدلي مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك الأب جورج خطار

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