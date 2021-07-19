حسن الرداد يشارك أدعية للفنانة دلال عبد العزيز يوم عرفة

شارك حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم، أدعية للفنانة دلال عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام في يوم عرفه.

وطالب جمهوره بالدعاء لها في تلك الأيام المباركة.

تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

وكشف الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز والتي تعافت من فيروس كورونا.

وقال محمد النادي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء الأحد، إن دلال عبد العزيز في حاجة بشدة لدعواتكم، وتحتاج لأجهزة التنفس الصناعي.

وأكد الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن حالتها مستقرة لكن بالأجهزة، وبالتالي الأمور في حاجة لمزيد من الوقت ليحدث الاستقرار في حالتها.



وأوضح النادي أن ما يحدث للفنانة هو ما يعرف بتوابع متلازمة ما بعد الإصابة بكورونا، وهذا الأمر يحدث بنسبة ١٪، لافتا إلى أن حالتها تتحسن مع مرور الايام ومع الدعاء.



وبدأت الفنانة دلال عبدالعزيز، في الحديث مع الأطباء، بعدما كانت متواجدة بشكل مستمر على جهاز التنفس الصناعي لفترة طويلة، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأصبحت دلال تسأل بشكل كبير عن حالة زوجها الراحل الفنان سمير غانم- والتي لا تعلم بخبر وفاته حتى الآن- حيث أبلغتها ابنتيها أنه يشعر بنفس أعراضها، وغير مصرح له بالحديث.