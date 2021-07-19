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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد التحرش الأمريكي.. إيران تبحر بأسطول حربي عبر المحيط الأطلسي إلى بحر المانش

سفن ايرانية تبحر
سفن ايرانية تبحر الى بحر المانش

نشرت إيران، زوجًا من السفن الحربية في المحيط الأطلسي، ما أثار مخاوف في وسائل الإعلام الأمريكية حول المكان الذي كانت تتجه إليه السفن وما تحمله وما إذا كانت واشنطن تتمتع بالسلطة بموجب القانون الدولي لمحاولة لمنعهم.

 

وأفادت USNI News و TankerTrackers.com ، نقلاً عن صور الأقمار الصناعية والاستخبارات مفتوحة المصدر، أن مدمرة “سهند” الإيرانية وسفينة دعم سافرت شمالًا من وسط المحيط الأطلسي وتشق طريقها عبر القناة الإنجليزية “بحر المنش”.

 

وتعتقد USNI News، أن السفينتين الحربيتين قد تكونان في طريقهما إلى بحر البلطيق للمشاركة في عرض بحري روسي في سانت بطرسبرج في 25 يوليو.

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ولم يعلق المسؤولون العسكريون الإيرانيون والروس بشكل مباشر على الأمر. 

 

ومع ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية أن قائد البحرية الأدميرال حسين خانزادي والسفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي سيشاركان في احتفالات يوم البحرية الروسية. 

 

وفي الأسبوع الماضي، أشار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إلى أن 54 سفينة ستشارك في العرض ، بما في ذلك سفن غير محددة من إيران والهند وباكستان ، وسيشمل العرض نفسه أكثر من 4000 جندي.

 

وتقول TankerTrackers إنها رصدت نهر مكران وهو يبحر فوق الساحل الشمالي الغربي لفرنسا ، حيث تقع السفينة على بعد حوالي 65 كيلومترًا من الغرب إلى الجنوب الغربي من بنمارش في بريتاني عند نقطة واحدة.

 

وتسبب الأسطول الإيراني المكون من سفينتين في حالة من الذعر في وسائل الإعلام الأمريكية عندما شق طريقه لأول مرة إلى المحيط الأطلسي في مايو ، حيث أبلغت المنافذ عن تحركات السفن على نطاق واسع وأعربت عن مخاوفها من احتمال حملها أسلحة إلى فنزويلا. 

 

وناقشت مجلة فورين بوليسي ما إذا كانت الولايات المتحدة لديها السلطة القانونية لمحاولة منع السفن من الوصول إلى وجهتها ، لكنها خلصت إلى أن واشنطن لا يمكنها 'لمسها' بأي شكل من الأشكال - حتى لو أبحرت مباشرة إلى المياه الأمريكية بنوايا محايدة.

 

وفي الأسبوع الماضي، أشار خنزادي إلى أن إيران اتخذت قرارًا بنشر أسطولها في المحيط الأطلسي لإرسال 'رسالة خاصة' حول دعم طهران للشعوب المضطهدة في العالم ، وجزئيًا لتثبت للولايات المتحدة أن إيران لديها مثل هذه القدرات.

 

واقترح القائد أن هذا الخوف لأن وجود إيران يكسر هيمنة الولايات المتحدة “بالطبع ، جزء من هذا الوجود هو لأن الأمريكيين قالوا إن الإيرانيين لا يمكن أن يكونوا حاضرين في المحيط الأطلسي ... لقد أقام الأمريكيون قواعد حولنا على مر السنين ، واليوم هم مرعوبون عندما نكون على بعد 5000 كيلومتر”. 

 

وتعتبر “سهند” مدمرة من طراز Moudge تزن 2500 طن ، ويبلغ طولها 95 مترا ولديها طاقم من 140 ضابطا وبحارا. 

 

والسفينة مجهزة برادار بعيد المدى، وأنظمة حرب إلكترونية، ومدافع بحرية، ومدافع، ومدافع رشاشة ، وصواريخ أرض - جو ، وصواريخ أرض - أرض ، وطوربيدات مضادة للغواصات ، وطائرة هليكوبتر واحدة.

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