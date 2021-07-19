الأهلي يعلن عدد مبارياته فى الدوري بدون لاعبي المنتخب الأولمبي

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على أن الفريق سيلعب 3 مباريات فقط بالدوري وليس 6 دون لاعبي المنتخب الأولمبي.

وسوف يستكمل الأهلي مبارياته في بطولة الدوري المصري بمواجهة البنك الأهلي يوم 22 يوليو، ويخوض الأهلي اللقاء دون محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر، سوف يلعب النادي الأهلي 3 مواجهات دون محمد الشناوي ولاعبي المنتخب الأولمبي.

تعرف على مباريات التي سيلعب فيها الأهلي دون لاعبي المنتخب الأولمبي



البنك الأهلي يوم 22 يوليو

الإنتاج الحربي يوم 25 يوليو

أسوان يوم 29 يوليو

وأعلن سيد عبد الحفيظ أن النادي الأهلي سيلعب 3 مباريات فقط ليس 6 مباريات.

ويستعد الأهلي بالعودة للتدريبات الجماعية، بعد الراحة التي حصل لاعبي الفريق عقب العودة من المغرب بعد تحقيق اللقب الإفريقي العاشر في تاريخ النادي، حيث استطاع الفريق تحقيق الفوز علي كايزر تشيفز بنتيجة 3 /0 في اللقاء النهائي الذي جمع الفريقين، واحرز الأهداف محمد شريف ومحمد مجدي افشقة وعمرو السولية.

ويستعد الفريق بقوة للعودة إلى المباريات في الدوري المصري، ويتصدر جدول الترتيب الزمالك برصيد 61 نقطة ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 51 نفطة وله 4 مباريات مؤجلة.